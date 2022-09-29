Щоденно рятували десятки життів! Медикиня з Чернігова про цілодобову роботу в умовах блокади

Гюльшен працює лікаркою швидкої. Її команда — фельдшер Олександр і водій Антон. У такому складі вони почали працювати з першого дня війни.

По три доби без упину, а одну відсипалися. І так понад місяць. За цей час вони стали майже родиною. Одне одного підтримували і допомагали.

Якби не хлопці, каже Гюльшен, то не знає, як би впоралася. Під обстрілами, без зв’язку, тепла та води вони щоденно рятували десятки життів.

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Ми приїжджали, а обстріли ще продовжувались, доводилося працювати максимально швидко, по мінімуму надавали допомогу, бо це була червона небезпечна зона, — згадує Гюльшен.

Зараз наші герої продовжують рятувати людей, але, за даними МОЗ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 18 медиків.

Ще понад 60 — отримали травми. Вони виконували свою роботу

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як харківські кардіохірурги продовжують свою роботу в Рівному.