Ежедневно спасали десятки жизней!Медик из Чернигова о круглосуточной работе в условиях блокады

Гюльшен работает врачом скорой. Ее команда — фельдшер Александр и водитель Антон. В таком составе они начали работать с первого дня войны.

По трое суток непрерывной работы, а один день отсыпались. И так больше месяца. За это время они стали почти семьей. Друг друга поддерживали и помогали.

Если бы не ребята, говорит Гюльшен, то не знает, как бы справилась. Под обстрелами, без связи, тепла и воды они ежедневно спасали десятки жизней.

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Мы приезжали, а обстрелы еще продолжались, приходилось работать максимально быстро, по минимуму оказывали помощь, потому что это была красная опасная зона, — вспоминает Гюльшен.

Сейчас наши герои продолжают спасать людей, однако, по данным Минздрава, с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 18 медиков.

Еще более 60 получили травмы. Они выполняли свою работу.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как харьковские кардиохирурги продолжают свою работу в Ровно.