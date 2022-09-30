“Страха нет, когда пытаешься сфокусироваться на том, что делаешь”: история медика Альбины на эвакуационном поезде

Иногда кажется, уже знаешь все о героизме украинцев. Когда кто-то спасает лежачую соседку ценой собственной жизни, едет на передовую ради тех, кто остается дома — спасает тыл своими руками. Особое проявление героизма наблюдается у медиков — об одной из них рассказала журналистка Украинской правды Диана Кретчетова.

Врач с 14-летним опытом в мирное время работала в кардиологическом и “ковидном” отделениях интенсивной терапии. Альбина Жаркова сменила рутину на вагоны эвакуационного поезда, которым она вместе с командой таких же, как и она, врачей доставляет с горячих точек раненых на запад Украины.

Сейчас женщина стала медиком международной гуманитарной миссии Врачи без границ. Попала туда чуть ли не сразу после того, как уехала из родных Сум, которые уже беспощадно обстреливали россияне.

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Я не хотела уезжать — ни из Украины, ни из своего города. Но подала заявку — и была счастлива, когда узнала, что меня приняли в команду.

Уже 31 марта прошла первая эвакуация пострадавших от войны украинцев. Альбина и еще два медика были первопроходцами проекта Врачи без границ.

Эвакуационные вагоны, везущие к жизни

Альбина рассказывает о своей новой работе и поезде, который стал заменой больничным стенам. В нем восемь вагонов. А каждый из них принимает разных пациентов: реанимационный вагон с людьми, требующими специального ухода, и “обычные” — там находятся пациенты без тяжелых ранений.

Медик говорит: в целом эта работа была, как обычный осмотр больных в палатах. После того как пациентов доставляют в вагон, врачи делают обход, а медсестры измеряют основные жизненные показатели пациентов.

Но на медицинской сфере работа Альбины не завершается — вместе с другими врачами она проводит все координационные действия проекта. Вместе с тем работа в эвакуационном поезде порой доводила врачей “до предела”.

Мы отдыхали по дороге с запада на восток страны. Было и такое, что у нас было только два часа между приездом и отъездом, чтобы просто принять душ и переодеться.

Команда эвакуационного поезда

Сегодня на эвакуационном поезде есть две команды работающих посменно врачей. Среди персонала — пять медсестер, врач-анестезиолог и врач общего профиля. Медсестрам, кстати, помогают еще несколько студентов медицинских вузов — этакая практика для первокурсников.

Кроме медицинских работников поезд всегда сопровождают инженеры, технические работники и переводчики — потому что к Врачам без границ присоединились и иностранные медики.

Именно они координируют и учат украинских врачей работать в военных реалиях.

Правда, иногда одних медицинских знаний бывает недостаточно, потому что приходится становиться для пациента и психологом.

Первая поездка Альбины

Она вспоминает, что тяжелее всего было именно в первый выезд: тогда поезд направлялся в Запорожье за ​​ранеными гражданскими. Там были и люди из Мариуполя. Истории тогда по вагонам ходили разные: и о расстрелянных зеленых коридорах, и об ужасах гражданских потерь в городах.

Врачи без границ спасали и тех людей, которые пострадали в результате обстрела вокзала в Краматорске. Сама медик признается: было тяжело принять, что ее несовершеннолетние пациенты потеряли обоих своих родителей.

К психологическим разговорам с пациентами готовы не только медработники поезда — любой из команды может выслушать тех, кому это необходимо.

— Особенно тяжело с теми, кто оказался в шаге от смерти и видел страшные вещи своими глазами. Такие люди боятся каждого движения или звука, поэтому команду предварительно готовят к сложным разговорам.

Сколько человек эвакуировали Врачи без границ

По состоянию на 23 сентября количество эвакуированных Врачами без границ с горячих точек Украины составляет более 1400 человек. Из них около 80 детей-сирот. Практически половина всех вывезенных людей были с ранениями разных степеней тяжести.

Врачи не были готовы к такому количеству раненых, особенно в одной комнате или вагоне. Иногда врачам приходится бороться за жизнь пострадавших прямо на пути в поезде — в него попадают люди с ампутациями, травмами органов грудной клетки или брюшной полости.

Был шок, когда во время первой поездки к нам попала женщина с изуродованным лицом. Потом мы вывозили и людей с более тяжелыми ранениями — позвоночника и головного мозга, например.

Особенно тяжело, когда на реанимационном столе оказываются дети. Но медик Альбина не собирается покидать свою работу: пока есть силы в ногах и руках. Так же и с моральным истощением: рано или поздно приходит понимание, что стоит какое-то время отдохнуть.

И так работает каждый из их команды: еще никто не покинул эту работу. Но часто и самим медикам необходимая психологическая помощь.

— Страха нет и не было с самого начала. Просто воспринимаешь все как работу и пытаешься сосредоточиться на том, что ты делаешь. Так и удается все пережить, — признается Альбина Жаркова.

О работе медиков во время блокады рассказала другой врач — Гюльшен. Как ее команда спасает сотни жизней с первого дня войны — читай в материале.

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