Трехсантиметровый обломок у сердца подростка, но львовские врачи совершили чудо! Впечатляющая история

Трехсантиметровый обломок от снаряда застрял у сердца 16-летнего Никиты из Бахмута.

Парень попал под обстрел в конце января. Обломок в любой момент мог привести к смерти. Никиту эвакуационным поездом доставили во Львов.

Там местные врачи, не теряя ни минуты, начали подготовку к сверхсложной операции. Кроме обломка под сердцем, парень получил и тяжелые ранения на плече.

Сейчас также смотрят

Они с двоюродным братом пошли за водой в родном Бахмуте, именно тогда произошел прилет снаряда. Брат погиб на месте.

До повреждения обломком сердца оставалось несколько сотен миллиметров. Каким-то чудом обломок застрял между стенками сосудов, не повредив их, — говорит заведующий хирургическим отделением Александр Калинчук.

Парня удалось спасти, а сейчас его будет ждать реабилитация.

Напомним, что раньше мы рассказывали историю медика Альбины на эвакуационном поезде.