Посевной календарь на 2025 год: благоприятные дни для посадки огорода в Украине

Можно ли увеличить урожай, правильно используя фазы Луны? Долговременные наблюдения подтверждают: да, и почти на 50%!

Чтобы получить желаемый результат, делай сельскохозяйственные работы, придерживаясь благоприятных для роста растений дат. Посевной календарь садовода и огородника на 2025 год — для тебя в материале.

Как фазы Луны влияют на урожайность

Луна вызывает приливы и отливы океанов на Земле. А поскольку растения содержат до 80% воды, Луна также влияет на процесс сокодвижения в их клетках.

В разные фазы лунного цикла меняется движение жидкостей. Например, семена, посаженные на растущую Луну, обычно прорастают быстрее и дружнее. В это время вода в почве поднимается, обеспечивая семена большим количеством влаги, что способствует урожайности.

Поэтому в агрономии важно учитывать лунные циклы для выбора оптимальных периодов для посадки.

Новолуние — не рекомендуется сажать растения, поскольку они плохо приживаются. Это время для борьбы с вредителями, обрезки и удаления слабых всходов.

— не рекомендуется сажать растения, поскольку они плохо приживаются. Это время для борьбы с вредителями, обрезки и удаления слабых всходов. Растущая Луна — подходит для посадки растений с надземными плодами, пересадки, рыхления и обработки от болезней.

— подходит для посадки растений с надземными плодами, пересадки, рыхления и обработки от болезней. Полнолуние — не время для посадки или пересадки, но можно собирать урожай, подкармливать и обрабатывать растения от вредителей.

— не время для посадки или пересадки, но можно собирать урожай, подкармливать и обрабатывать растения от вредителей. Убывающая Луна — хорошее время для ухода за корнеплодами и посадки луковичных, но не для пересадки, пикировки и обрезки.

Посевной календарь на 2025 год

Январь

Самые благоприятные дни для посева в январе: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31.

Неблагоприятные дни: 6, 29.

Новолуние — 1, 28, 29, 30, 31 января

Растущая Луна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Полнолуние — 12, 13, 14, 15.

Убывающая Луна 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

В январе можешь сеять:

зелень: базилик, петрушка, укроп, лаванда, тимьян;

базилик, петрушка, укроп, лаванда, тимьян; овощи: лук, сельдерей, перец, баклажан, помидоры (для саженцев);

лук, сельдерей, перец, баклажан, помидоры (для саженцев); фрукты (ягоды): клубника, черника (из семян).

Высев растений проводят дома или в теплицах.

В целом январь — хороший месяц для многих садовых работ. Посевной календарь на 2025 год обращает внимание, что в январе можно заниматься обрезкой веток, борьбой с вредителями, внесением органики, а также посадкой растений.

Февраль

Посевной календарь садовода и огородника на 2025 год составлен с учетом фаз Луны и их влиянием на рост растений.

Во втором месяце 2025 года благоприятными днями считаются: 1, 4, 5, 8-10, 18-19, 23-24 и 26 февраля.

Неблагоприятные дни: 27.

Новолуние — 27, 28 февраля.

Растущая Луна -— 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Полнолуние — 11, 12, 13, 14.

Убывающая Луна — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

В феврале можешь сеять:

овощи : редька, перец (сладкий и острый), помидоры (ранние сорта), баклажан, лук (чернушка), сельдерей (корень и зелень), капуста (цветная, брокколи, белые — ранние сорта).

: редька, перец (сладкий и острый), помидоры (ранние сорта), баклажан, лук (чернушка), сельдерей (корень и зелень), капуста (цветная, брокколи, белые — ранние сорта). зелень: петрушка, укроп, базилик, лук, салаты;

петрушка, укроп, базилик, лук, салаты; фрукты и ягоды (для рассады): клубника (садовая клубника).

Более подробную информацию тебе даст отдельный посевной календарь на февраль 2025, читай об удачных днях для садово-огородных работ.

Март

Благоприятные дни для посева растений: 3-5, 8-9, 17-19, 22-24, 27-28, 31 марта.

Неблагоприятные дни: 28, 30.

Новолуние — 1, 28, 29, 30 марта.

Растущая Луна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31.

Полнолуние — 13, 14, 15, 16.

Убывающая Луна — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

В марте можно сеять:

овощи : томаты, перцы (сладкие и острые), баклажаны, капуста (белокочанная, брокколи, цветная), лук (на рассаду), сельдерей (корневой и черешковый);

: томаты, перцы (сладкие и острые), баклажаны, капуста (белокочанная, брокколи, цветная), лук (на рассаду), сельдерей (корневой и черешковый); фрукты (ягоды) : клубника (семенами);

: клубника (семенами); зелень: укроп, петрушка, базилик, шпинат, салаты, лук на зелень.

Некоторые культуры лучше сеять в теплице или на подоконнике для рассады.

Также посевной календарь на 2025 год советует активно приступать в марте к прополке и прореживанию растений, прививке деревьев и кустарников, заготовке и укоренении черенков, заготовке семян.

Апрель

Благоприятные дни для посадки в апреле 2025 года: 1, 4, 5, 14, 15, 19,20, 23, 24, 28 апреля.

Неблагоприятные дни: 26, 27.

Новолуние — 26, 27, 28, 29 апреля.

Растущая Луна —1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30.

Полнолуние — 11, 12, 13, 14.

Убывающая Луна — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

В апреле рекомендуют сеять:

овощи : морковь, свёкла, редька, лук (на репку и зелень), чеснок, капуста (белая, цветная, брокколи), горох;

: морковь, свёкла, редька, лук (на репку и зелень), чеснок, капуста (белая, цветная, брокколи), горох; фрукты и ягоды : земляника и клубника (саженцы), крыжовник, малина (рассада);

: земляника и клубника (саженцы), крыжовник, малина (рассада); зелень и пряности: петрушка, укроп, базилик (для рассады), мята, тимьян, салат, шпинат.

Если климат теплый, можешь сеять ранние сорта помидоров, перца и огурцов непосредственно в землю.

Посевной календарь на 2025 год советует в апреле приступать к высадке первой рассады в открытый грунт или теплицу, посадке плодовых деревьев и ягодных кустов, заготовке и укоренению черенков.

Май

В мае благоприятные дни для посадки: 1, 2, 3, 11, 16, 17, 21. 22, 25, 26, 29, 30 число.

Неблагоприятные дни: 4, 19, 23, 26, 27.

Новолуние — 26, 27, 28.

Растущая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 31.

Полнолуние — 11, 12, 13, 14.

Убывающая Луна — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

В мае можешь сеять:

овощи: морковь, свёкла, редька, репа, капуста (белая, брокколи, цветная), кабачки, тыква, огурцы, фасоль, горох, салат, шпинат;

морковь, свёкла, редька, репа, капуста (белая, брокколи, цветная), кабачки, тыква, огурцы, фасоль, горох, салат, шпинат; плоды (ягоды) : клубника (семена или саженцы), земляника, арбузы, дыни;

: клубника (семена или саженцы), земляника, арбузы, дыни; травы (зелень): укроп, петрушка, кинза, базилик, мята, тимьян, розмарин, сельдерей.

Все зависит от региона, но в целом май — это отличное время, чтобы посадить большинство культур! Посевной календарь садовода и огородника 2025 советует заняться пересадкой и пикировкой растений, прививкой деревьев и кустарников, рыхлением, окучиванием, перекопкой, культивацией и другими работами возле корневой системы растений. А также посадкой декоративных деревьев и кустарников.

Июнь

Лучшие дни для высаживания растений в июне 2025 года: 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 22. 26 числа.

Неблагоприятные дни: 16, 21. 25.

Новолуние — 24, 25, 26 июня.

Растущая Луна —1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30.

Полнолуние — 10, 11, 12, 13.

Убывающая Луна — 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

В июне можно посадить такие растения:

овощи : морковь, свёкла, фасоль, огурцы, помидоры (рассада), кабачки, брокколи, редька;

: морковь, свёкла, фасоль, огурцы, помидоры (рассада), кабачки, брокколи, редька; фрукты и ягоды : яблони, груши (черенки), малина (рассада), смородина;

: яблони, груши (черенки), малина (рассада), смородина; травы: петрушка, укроп, шалфей, базилик, мелисса, тимьян.

Это время подходит для посадки рассады, а также для продолжения посева тех растений, которые хорошо развиваются в теплое время.

Посевной календарь 2025 предлагает обратить особое внимание на пересадку и пикировку растений, их прополку и прореживание. А также на внесение минеральных удобрений.

Июль

В июле 2025 года благоприятные дни для посадки – 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 29.

Неблагоприятные дни: 13, 25, 26.

Новолуние — 23, 24, 25, 26 июля.

Растущая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31.

Полнолуние — 9, 10, 11, 12.

Убывающая Луна — 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

В июле можешь посадить:

овощи : фасоль, горох, морковь (позднего посева), редька (для осеннего урожая);

: фасоль, горох, морковь (позднего посева), редька (для осеннего урожая); фрукты и ягоды : смородина, малина, крыжовник — пересадка или укоренение новых кустов, высадка персиков и яблонь.

: смородина, малина, крыжовник — пересадка или укоренение новых кустов, высадка персиков и яблонь. травы: укроп, петрушка, базилик, мята, салат, шпинат, эстрагон, тимьян.

Эти растения хорошо идут в рост при посадке в середине лета, когда тепло и достаточно влаги для роста.

Посевной календарь 2025 обращает внимание, что в самый жаркий месяц лета не стоит планировать прививку деревьев и кустов.

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Август

Благоприятные дни для высадки растений в августе 2025: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 30.

Неблагоприятные дни: 22, 23.

Новолуние — 22, 23, 24 августа.

Растущая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Полнолуние — 8, 9, 10.

Убывающая Луна — 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

В августе можешь посадить осенние и зимние культуры

овощи : редька, шпинат, дайкон, брокколи, капуста (поздние сорта).

: редька, шпинат, дайкон, брокколи, капуста (поздние сорта). фрукты : черенки ягодных кустарников, таких как малина и смородина.

: черенки ягодных кустарников, таких как малина и смородина. травы: петрушка, укроп, мята, базилик (если климат позволяет).

Это время подходит для подготовки к осеннему сезону и выращивания зелени.

Посевной календарь на 2025 год выделяет особо благоприятные даты для уборки урожая и семян — 16, 19, 20 июля. Овощи и фрукты, заготовленные в эти дни, хорошо сохранятся и не будут портиться длительное время.

Сентябрь

Благоприятные для посадки дни в августе 2025 года: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16, 17, 24, 26, 27, 28.

Неблагоприятные дни: 20,21.

Новолуние — 20, 21, 22, 23 сентября.

Растущая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Полнолуние — 6, 7, 8, 9.

Убывающая Луна — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

В сентябре можешь посадить такие овощи, фрукты и травы:

овощи: редька, шпинат, салат, капуста, чеснок, лук, редис;

редька, шпинат, салат, капуста, чеснок, лук, редис; фрукты : поздние сорта яблонь, слив, винограда (если погода позволяет);

: поздние сорта яблонь, слив, винограда (если погода позволяет); травы: петрушка, укроп, базилик (на подоконнике), мята.

Также посевной календарь 2025 советует в сентябре подготовить землю к некоторым культурам, которые будут плодоносить в следующем сезоне, например, для клубники или моркови.

Октябрь

Благоприятные для посадки дни в октябре: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30.

Неблагоприятные дни: 20, 21.

Новолуние — 20, 21, 22, 23 октября.

Растущая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Полнолуние — 6, 7, 8.

Убывающая Луна — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

В октябре можешь посадить такие овощи, фрукты и травы:

овощи: чеснок, шпинат, редька, морковь, лук;

чеснок, шпинат, редька, морковь, лук; фруктовые деревья : яблоня, груша, слива — посадка деревьев, (если погода позволяет), посадка винограда, малины, смородины;

: яблоня, груша, слива — посадка деревьев, (если погода позволяет), посадка винограда, малины, смородины; травы: петрушка, укроп, кориандр, мята — в открытом грунте или в теплице.

Ноябрь

Лучшие дни для посадки растений в ноябре 2025 года: 1, 2, 4, 6, 9, 13, 23, 24, 26, 27, 29, 30.

Неблагоприятные дни: нет.

Новолуние — 18, 19, 20, 20, 21, 22 ноября.

Растущая Луна — 1, 2, 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Полнолуние — 4, 5, 6.

Убывающая Луна — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

В ноябре можно сажать такие овощи, фрукты и травы:

овощи : чеснок, лук (севок), морковь (в южных регионах), спаржа (в теплицах);

: чеснок, лук (севок), морковь (в южных регионах), спаржа (в теплицах); травы : петрушка (в теплице), укроп (в теплице), шпинат (в теплице);

: петрушка (в теплице), укроп (в теплице), шпинат (в теплице); фрукты: некоторые сорта яблонь и других деревьев (осенняя посадка, в регионах с мягким климатом).

Основное — это зимние культуры, устойчивые к холоду, или те, которые можно выращивать в теплицах.

Посевной календарь 2025 обращает внимание, что в ноябре поздно заниматься черенкованием и пикированием. Но это еще удачное время для посадки декоративных растений и деревьев, для пересадки плодовых деревьев (конечно, в условиях умеренной прохлады).

Декабрь

Благоприятные дни для посадки в декабре 2025 – 5, 7, 11, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 31.

Неблагоприятные дни: 19.

Новолуние — 18, 19, 20, 21 декабря.

Растущая Луна — 1, 2, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Полнолуние — 4, 5, 6.

Убывающая Луна — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

В декабре можешь посадить следующие овощи, фрукты и травы в теплицу или на подоконник:

овощи : редька, лук (на перо), шпинат, петрушка, горох (сорта для микроволновых печей);

: редька, лук (на перо), шпинат, петрушка, горох (сорта для микроволновых печей); плоды: цитрусовые фрукты (в теплице), киви (через черенки);

цитрусовые фрукты (в теплице), киви (через черенки); травы: базилик, мята, укроп, кинза, тимьян (в горшках).

Посевной календарь 2025 советует сеять их в декабре в теплом помещении или на подоконнике, чтобы обеспечить желаемую температуру и освещение.

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