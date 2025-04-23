Садоводство и огород

Посевной календарь на 2025 год: благоприятные дни для посадки огорода в Украине

Ольга Петухова, редактор сайта 23 апреля 2025, 16:45
Посевной календарь на 2025 год: благоприятные дни для посадки огорода в Украине
Фото Pexels
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