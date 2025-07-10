Чем обработать виноград в июле: он останется здоровым и без вредителей

Июль — один из самых важных месяцев для винограда. В этот период активно растут и наливают гроздья, а жара и дожди создают благоприятную среду для развития грибковых болезней и появления вредителей. Поэтому нужно знать, чем обработать виноград в июле от вредителей и болезней.

Помни, что правильный уход и обработка винограда в середине лета является ключом к здоровому урожаю.

Самые распространенные болезни винограда в июле

В июле виноград часто страдает от:

мучнистой росы — проявляется как серый или белый налет на листьях и ягодах;

ложной мучнистой росы — желтые пятна на листьях, которые впоследствии буреют;

серой гнили — особенно опасна во время дождей, поражает ягоды;

листоверта и клещей — вредители, повреждающие листья и гроздья.

Чем обработать виноград в июле: список средств

От грибковых болезней

Системные фунгициды — эти вещества проникают в ткани растения и защищают надолго.

Также можно использовать контактные фунгициды, подойдут бордосская смесь 1%, хлорокись меди. Для профилактики мучнистой росы можно обработать коллоидной серой (50 г на 10 л воды).

От вредителей

Против листовертов, клещей, тли лучше всего купить готовые средства в специализированных магазинах для сада и огорода.

Народные средства

Настой чеснока (200 г на 10 л воды) или луковой шелухи — действуют как слабое противогрибковое и отпугивающее средство.

Зола (200-300 г на ведро воды) для опрыскивания. Они повышают устойчивость винограда к грибкам.

Как правильно обрабатывать виноград в июле

Обработку лучше проводить вечером или утром, когда нет прямых солнечных лучей. Надо опрыскивать по сухим листьям, чтобы раствор хорошо прилипал. После обильных дождей следует повторить обработку, ведь средства могут смываться.

Помни, что в июле важно чередовать препараты, чтобы не вызывать привыкание у возбудителей болезней. Также следует осматривать кусты раз в неделю, чтобы вовремя заметить первые признаки проблем.

Чтобы не испортить урожай, нужно также правильно поливать растение. Ранее мы рассказывали, как правильно поливать виноград летом.

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