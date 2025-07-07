Оидиум винограда: как экологично и безопасно избавиться от грибка

Июнь 2025 года оказался холодным и дождливым, поэтому создал идеальную среду для размножения всяческих грибков, и мучнистая роса — едва ли не первая в их печальном перечне.

Как избавиться от мучнистой росы на винограде — все о заболеваниях оидиума и безопасных способах спасения — в материале.

Оидиум винограда: что это такое и как выглядит

Оидиум, или мучнистая роса, — один из самых опасных врагов винограда.

Это грибковое заболевание покрывает листья, побеги и ягоды хорошо узнаваемым серым или белым мучнистым налетом, от которого плоды перестают наливаться, растрескиваются и загнивают.

Если не лечить оидиум — можно потерять весь урожай. Особенно критический период — июль, когда ягоды уже наливаются соком.

Бороться с болезнью летом нужно очень осторожно, потому что далеко не все препараты одинаково безопасны для человека.

Лучше всего использовать современные фунгициды, имеющие так называемый короткий срок ожидания (период до сбора урожая) или биологические средства. В Украине есть несколько проверенных вариантов. Детальнее о них поговорим дальше.

Оидиум винограда: чем лечить

Если хочешь максимально натуральное лечение от оидиума: триходермин

Триходермин или Бактофит — эти препараты содержат полезные микроорганизмы, подавляющие развитие грибков, и абсолютно безопасны для людей. Лечить ими можно даже за неделю до сбора урожая.

Химические фунгициды против оидиума, подходящие для лета

Среди химических фунгицидов, подходящих для лечения оидиума в июле, можно принимать следующие:

Сера коллоидная;

Топаз;

Скор;

Тиовит Джет;

Флинт Стар.

Все эти препараты разрешены в Украине, продаются в садовых магазинах и имеют относительно короткий период ожидания — 10-20 дней.

Покупая препарат, обязательно читай инструкцию: сколько дней должно пройти от обработки до сбора ягод.

Тиовит Джет, например, изготовлен на основе серы, эффективен и не агрессивен к ягодам. Его можно применять в период налива плодов, но не позднее 15 дней до сбора.

Также и Флинт Стар — он быстро действует на грибок и не вредит винограду, конечно, если соблюдать дозировку.

Как лечить оидиум винограда в июле

В жаркую погоду очень важно не опрыскивать среди дня — лучше утром или вечером, чтобы не обжечь листву.

Если виноград сильно загущен, воздух не циркулирует, а влага задерживается – это идеальная среда для оидиума. Поэтому важно обрезать лишние пасынки, выделить нижние листья у гроздьев и открыть куст для солнца.

А если налет уже появился на ягодах, нужно обработать немедленно, и готовься, что придется повторить еще несколько раз с перерывом в 7-10 дней.

Как лечить виноград от оидиума: профилактика и опрыскивание в течение года

В общем, чтобы победить болезнь, нужно действовать на опережение: ранней весной, еще до того, как может появиться мучнистый налет, лозу следует обработать препаратами с медью (Бордоская жидкость, Купроксат, Блу Бордо и др.) или серой (Коллоидная сера, Тиовит Джет).

В период активного роста — лечить системными фунгицидами (Топаз, Скор, Флинт Стар), а летом, когда ягоды наливаются, — только безопасными препаратами типа Тиовит Джет или Бактофит.

После сбора урожая следует произвести осеннюю обработку мощными фунгицидами и окончательно уничтожить грибок.

Узнай также, какие признаки другой болезни винограда — серой гнили, и какими средствами спасти урожай от нее.

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