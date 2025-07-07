Оїдіум винограду: як екологічно та безпечно позбутися грибка

Червень 2025 року виявився холодним і дощовим, тож створив ідеальне середовище для розмноження усіляких грибків, і борошниста роса — чи не перша в їхньому сумному переліку.

Як позбутися її на винограді — усе про захворювання на оїдіум та безпечні способи порятунку — у матеріалі.

Оїдіум винограду: що це таке і який має вигляд

Оїдіум, або борошниста роса, — один із найбільш небезпечних ворогів винограду.

Це грибкове захворювання вкриває листя, пагони й ягоди добре впізнаваним сірим або білим борошнистим нальотом, від якого плоди перестають наливатися, розтріскуються і загнивають.

Якщо не лікувати оїдіум — можна втратити весь урожай. Особливо критичний період — липень, коли ягоди вже наливаються соком.

Боротися із хворобою влітку треба дуже обережно, бо далеко не всі препарати однаково безпечні для людини.

Найкраще використовувати сучасні фунгіциди, які мають так званий короткий термін очікування (період до збору урожаю), чи біологічні засоби. В Україні в продажу є кілька перевірених варіантів. Детальніше про них поговоримо далі.

Оїдіум винограду: чим лікувати

Якщо хочеш максимально натуральне лікування від оїдіуму: тріходермін

Тріходермін або Бактофіт — ці препарати містять корисні мікроорганізми, які пригнічують розвиток грибків, і абсолютно безпечні для людей. Лікувати ними можна навіть за тиждень до збору урожаю.

Хімічні фунгіциди проти оїдіуму, які підходять для літа

Серед хімічних фунгіцидів, що підходять для лікування оїдіуму в липні, можна брати наступні:

Сірка колоїдна;

Топаз;

Скор;

Тіовіт Джет;

Флінт Стар.

Усі ці препарати дозволені в Україні, продаються у садових магазинах і мають відносно короткий період очікування — 10-20 днів.

Купуючи препарат, обов’язково читай інструкцію: скільки днів має пройти від обробки до збору ягід.

Тіовіт Джет, наприклад, виготовлений на основі сірки, ефективний і не агресивний до ягід. Його можна застосовувати в період наливу плодів, але не пізніше ніж за 15 днів до збору.

Також і Флінт Стар — він швидко діє на грибок і не шкодить винограду, звісно, якщо дотримуватись дозування.

Як лікувати оїдіум винограду в липні

У спекотну погоду дуже важливо не обприскувати серед дня — краще зранку або ввечері, щоб не обпекти листя.

Якщо виноград сильно загущений, повітря не циркулює, а волога затримується — це ідеальне середовище для оїдіуму. Тому важливо обрізати зайві пасинки, виділити нижнє листя біля грона й відкрити кущ для сонця.

А якщо наліт уже з’явився на ягодах — потрібно обробити негайно, і готуйся, що доведеться повторити іще кілька разів із перервою в 7-10 днів.

Як лікувати виноград від оїдіума: профілактика та обприскування протягом року

Загалом, щоб перемогти хворобу, потрібно діяти на випередження: рано навесні, ще до того, як може з’явитися борошнистий наліт, лозу варто обробити препаратами з міддю (Бордоська рідина, Купроксат, Блу Бордо та ін.) або сіркою (Колоїдна сірка, Тіовіт Джет, Сірка садова).

У період активного росту — лікувати системними фунгіцидами (Топаз, Скор, Флінт Стар), а влітку, коли ягоди наливаються, — лише безпечними препаратами на кшталт Тіовіт Джет чи Бактофіт.

Після збору врожаю варто зробити осінню обробку потужними фунгіцидами та остаточно знищити грибок.

Дізнайся також, які ознаки іншої хвороби винограду — сірої гнилі, і якими засобами врятувати врожай від неї.

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