Аби плоди були ще насиченішими та соковитішими: чим обробити виноград від сірої гнилі

Сіра гниль — це дуже поширене й небезпечне грибкове захворювання, яке виникає на плодово-ягідних та декоративних культурах, виноградниках. Чим обробити виноград від сірої гнилі — читай в матеріалі.

Сіра гниль: чому виникає на винограді

Появі сірої гнилі сприяє спекотна погода. Таким чином ягоди винограду набувають фіолетового відтінку, буріють й одразу ж всихають. З прогресуванням недугу ягоди набувають світлого, близького до білого відтінку. Пізніше ягоди можуть стати сірого або чорного кольору.

Після потемніння ягоди поступово всихають та опадають на землю, якщо вчасно не запобігати хворобі. Адже виноград буде залишатися джерелом зараження.

Листя також покривається чорною гниллю. Цікаво, що на винограді може з’являтися не тільки сіра або чорна гниль. А біла, яка з’являється після сильного граду або в тому випадку, якщо недозрілі ягоди постраждали від спеки й отримали опіки.

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Для того аби боротися із сірою гниллю на винограді, застосовують різні засоби для обприскування. Важливо, що виноградники необхідно обприскувати до або після того, як ти помітиш на листі або ягодах гниль.

Як боротися проти сірої гнилі на виноградниках: народні методи

Раніше часто використовували при таких хворобах мильні суміші. Але навіть висока концентрація лугу в розчині не може знищити збудник сірої гнилі.

Успішно справлялися з хворобою препарати групи бензімідазолів, однак штами сірої гнилі, які мутували, не тільки виявили до них стійкість, але і знайшли в них корисні для себе речовини.

Ефективніше бореться зі збудником бордоська рідина. Однак вона негативніше впливає на якість плодів. Боротьба із сірою гниллю найчастіше ефективно ведеться із застосуванням препаратів, до складу яких входить гліокладеум.

Коли потрібно обробляти виноград від сірої гнилі

Найкраще в цій справі — не боротися зі збудником, а робити профілактичні обприскування завчасно. Їх проводять у фази до та після цвітіння, бо в цей час відбувається первинне проникнення патогену в рослину.

Сіра гниль: ефективна профілактика

Для ефективної профілактики потрібно проводити наступні процедури:

одна обрізка за сезон разом із формуванням кущів;

весняні й осінні підгодівлі;

протягом вегетативного періоду — обприскування кущів або домашніми засобами, або професійними препаратами;

якщо окремі плоди вже гниють, їх неодмінно потрібно видаляти.

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