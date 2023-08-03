Чтобы плоды были еще более насыщенными и сочными: чем обработать виноград от серой гнили

Серая гниль — это очень распространенное и опасное грибковое заболевание, возникающее на плодово-ягодных и декоративных культурах, виноградниках. Чем обработать виноград от серой гнили — читай в материале.

Серая гниль: почему возникает на винограде

Появлению серой гнили способствует жаркая погода. Таким образом ягоды винограда приобретают фиолетовый оттенок, буреют и сразу усыхают. С прогрессированием недуга ягоды приобретают светлый, близкий к белому оттенок. Позже ягоды могут стать серого или черного цвета.

После потемнения ягоды постепенно усыхают и опадают на землю, если вовремя не предотвращать болезнь.

Ведь виноград будет оставаться источником заражения. Листья также покрываются черной гнилью. Интересно, что на винограде может появляться не только серая или черная гниль, а белая, которая возникает после сильного града либо в том случае, если недозрелые ягоды пострадали от жары и получили ожоги.

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Чем обработать виноград от серой гнили: химические методы

Для того чтобы бороться с серой гнилью на винограде, применяют различные средства для опрыскивания. Важно, что виноградники необходимо опрыскивать до или после того, как ты заметишь на листьях или ягодах гниль.

Как бороться против серой гнили на виноградниках: народные методы

Раньше часто использовали при таких болезнях мыльные смеси. Но даже высокая концентрация щелочи в растворе не может уничтожить возбудитель серой гнили.

Успешно справлялись с болезнью препараты группы бензимидазолов, однако мутировавшие штаммы серой гнили не только проявили к ним устойчивость, но и нашли в них полезные для себя вещества.

Более эффективно борется с возбудителем бордоская жидкость. Однако она отрицательнее влияет на качество плодов. Борьба с серой гнилью чаще всего эффективно ведется с применением препаратов, в состав которых входит глиокладеум.

Когда нужно возделывать виноград от серой гнили

Лучше всего в этом деле — не бороться с возбудителем, а делать профилактические опрыскивания заранее. Их проводят в фазы до и после цветения, потому что в это время происходит первичное проникновение патогена в растение.

Серая гниль: эффективная профилактика

Для эффективной профилактики необходимо проводить следующие процедуры:

одна обрезка за сезон вместе с формированием кустов;

весенние и осенние подкормки;

в течение вегетативного периода — опрыскивание кустов или домашними средствами, или профессиональными препаратами;

если отдельные плоды уже гниют, их обязательно нужно удалять.

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