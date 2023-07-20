Підживлення винограду: коли вносити і як правильно це робити — покрокова інструкція

Правильне підживлення дає винограду швидкий ріст і солодкість плодам. Регулярні добрива можуть регулювати зростання пагонів та листя. А також — найбільших виноградних грон. Підживлення винограду в різні пори року: чим удобрювати і як правильно це робити — читай у матеріалі.

Підживлення винограду після цвітіння: основні правила

Через два тижні після того, як виноград відцвіте (приблизно у липні), кущі потрібно підгодовувати щотижня. Робити це потрібно калійними та фосфорними добривами. За кілька тижнів до того, як урожай дозріє, кущі можна удобрювати суперфосфатом та солями калію: по 20 г кожної речовини на відро води.

Підживлення винограду влітку: що потрібно знати

Коли ти вже знімеш плоди, кущ важливо правильно підготувати до відпочинку. Для цього візьми 1 ст. л калімагнезії на 10 л рідини. Калійні добрива зможуть посилити захисні функції рослин і підвищать зимостійкість. Якщо ти хочеш удобрити коріння, потрібно біля куща викопати маленькі канавки глибиною 0,2-0,3 м, і вносити туди добрива.

Зараз також дивляться

Підживлення винограду восени: як здійснювати

На початку вересня корінь потрібно підживити хлористим калієм — 15 г на 10 л води. Він добре готує лозу до зими.

Також можна вносити сірчанокислий калій: 100 г на 1 кв. метр під час перекопування з наступним поливом або 20–25 г на відро води.

Якщо ти часто використовуєш органіку, то візьми відро перегною та внеси його під кущ. Крім цього, можна щоосені пробувати вносити по 1 л попелу навколо винограду. Після цього лозу треба полити.

Найпопулярніші підживлення для винограду

Найчастіше винограду необхідні такі макроелементи: азот, фосфор та калій:

Азот прискорює ріст винограду та підвищує кількість хлорофілу. Він також пришвидшує фотосинтез. Але важливо знати, що часто додавання азоту може пригнічувати рослину і навіть вбити її. Тому його краще вносити тоді, коли винограду цього не вистачає (якщо листя пожовкло). Фосфор вносять для розвитку кореневої системи. Також він стимулює цвітіння, плодоношення. Його наявність збільшує опір кореневим гниллям. Якщо фосфору недостатньо, ти побачиш це по великих жилках листя. При нестачі фосфору листя набуває червоного відтінку, рано обсипається. Калій вносять для кращої зимостійкості рослин. Він зміцнює лозу та покращує визрівання ягід. Про його нестачу “говорить” листя. На ньому з’являються плями бурого кольору, як опік.

А щоб винагородити себе та свою родину за старання біля городу та саду, спробуй нові рецепти українського борщу: три рецепти червоного борщу, які тобі точно сподобаються!

Підписуйся на наш Telegram та слідкуй за новинами України та світу!