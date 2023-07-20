Підживлення винограду: коли вносити і як правильно це робити — покрокова інструкція

Правильне підживлення дає винограду швидкий ріст і солодкість плодам. Регулярні добрива можуть регулювати зростання пагонів та листя. А також — найбільших виноградних грон. Підживлення винограду в різні пори року: чим удобрювати і як правильно це робити — читай у матеріалі.
Через два тижні після того, як виноград відцвіте (приблизно у липні), кущі потрібно підгодовувати щотижня. Робити це потрібно калійними та фосфорними добривами. За кілька тижнів до того, як урожай дозріє, кущі можна удобрювати суперфосфатом та солями калію: по 20 г кожної речовини на відро води.
Коли ти вже знімеш плоди, кущ важливо правильно підготувати до відпочинку. Для цього візьми 1 ст. л калімагнезії на 10 л рідини. Калійні добрива зможуть посилити захисні функції рослин і підвищать зимостійкість. Якщо ти хочеш удобрити коріння, потрібно біля куща викопати маленькі канавки глибиною 0,2-0,3 м, і вносити туди добрива.
На початку вересня корінь потрібно підживити хлористим калієм — 15 г на 10 л води. Він добре готує лозу до зими.
Також можна вносити сірчанокислий калій: 100 г на 1 кв. метр під час перекопування з наступним поливом або 20–25 г на відро води.
Також можна вносити сірчанокислий калій: 100 г на 1 кв. метр під час перекопування з наступним поливом або 20–25 г на відро води.
Якщо ти часто використовуєш органіку, то візьми відро перегною та внеси його під кущ. Крім цього, можна щоосені пробувати вносити по 1 л попелу навколо винограду. Після цього лозу треба полити.
Найчастіше винограду необхідні такі макроелементи: азот, фосфор та калій:
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