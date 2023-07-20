Подкормка винограда: когда вносить и как правильно это делать — пошаговая инструкция

Правильная подкормка дает винограду быстрый рост и сладость плодам. Регулярные удобрения могут регулировать рост побегов и листьев. А также — самих виноградных гроздей. Подкормка винограда в разное время года: чем удобрять и как правильно это делать — читай в материале.

Подкормка винограда после цветения: основные правила

Через две недели после того, как виноград отцветет (примерно в июле), кусты нужно подкармливать каждую неделю. Делать это нужно калийными и фосфорными удобрениями. За несколько недель до того, как урожай дозреет, кусты можно удобрять суперфосфатом и солями калия: по 20 г каждого вещества на ведро воды.

Подкормка винограда летом: что нужно знать

Когда ты уже снимешь плоды, куст важно правильно подготовить к отдыху. Для этого 1 ст л калимагнезии на 10л жидкости.

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Калийные удобрения смогут усилить защитные функции растений и повысят зимостойкость.

Если ты хочешь удобрить корни, нужно возле куста выкопать маленькие канавки глубиной 0,2-0,3 м и вносить туда удобрения.

Подкормка винограда осенью: как осуществлять

В начале сентября корень нужно подпитывть хлористым калием – 15 г на 10 л воды. Оно хорошо подготавливает лозу к зиме. Также можно вносить сернокислый калий: 100 г на 1 кв. метр при перекапывании с последующим поливом или 20–25 г на ведро воды.

Если ты часто используешь органику, то возьми ведро перегноя и внеси его под куст. Кроме этого, можно каждую осень пробовать вносить по 1 л пепла вокруг винограда. После этого лозу нужно полить.

Самые популярные подкормки для винограда

Чаще всего винограду необходимы такие макроэлементы: азот, фосфор и калий:

Азот ускоряет рост винограда и повышает количество хлорофила. Он также ускоряет фотосинтез. Но важно знать, что частое добавление азота может угнетать растение и даже убить его. Поэтому его лучше вносить тогда, когда винограду этого не хватает (если листья пожелтели). Фосфор вносят для быстрого развития корневой системы. Также он стимулирует цветение, плодоношение. Его наличие увеличивает сопротивляемость корневой гнили. Если фосфора недостаточно, ты увидишь это по крупным жилкам листьев. При нехватке фосфора листья приобретают красный оттенок, рано осыпаются. Калий вносят для лучшей зимостойкости растений. Он укрепляет лозу и улучшает вызревание ягод. О его недостатке говорят листья. На них появляются точечки бурого цвета, как ожег.

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