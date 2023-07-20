Подкормка винограда: когда вносить и как правильно это делать — пошаговая инструкция

Правильная подкормка дает винограду быстрый рост и сладость плодам. Регулярные удобрения могут регулировать рост побегов и листьев. А также — самих виноградных гроздей. Подкормка винограда в разное время года: чем удобрять и как правильно это делать — читай в материале.
Через две недели после того, как виноград отцветет (примерно в июле), кусты нужно подкармливать каждую неделю. Делать это нужно калийными и фосфорными удобрениями. За несколько недель до того, как урожай дозреет, кусты можно удобрять суперфосфатом и солями калия: по 20 г каждого вещества на ведро воды.
Когда ты уже снимешь плоды, куст важно правильно подготовить к отдыху. Для этого 1 ст л калимагнезии на 10л жидкости.
Калийные удобрения смогут усилить защитные функции растений и повысят зимостойкость.
Калийные удобрения смогут усилить защитные функции растений и повысят зимостойкость.
Если ты хочешь удобрить корни, нужно возле куста выкопать маленькие канавки глубиной 0,2-0,3 м и вносить туда удобрения.
В начале сентября корень нужно подпитывть хлористым калием – 15 г на 10 л воды. Оно хорошо подготавливает лозу к зиме. Также можно вносить сернокислый калий: 100 г на 1 кв. метр при перекапывании с последующим поливом или 20–25 г на ведро воды.
Если ты часто используешь органику, то возьми ведро перегноя и внеси его под куст. Кроме этого, можно каждую осень пробовать вносить по 1 л пепла вокруг винограда. После этого лозу нужно полить.
Чаще всего винограду необходимы такие макроэлементы: азот, фосфор и калий:
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