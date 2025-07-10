Чим обробити виноград у липні: він залишиться здоровим і без шкідників

Липень — один із найважливіших місяців для винограду. У цей час активно ростуть та наливаються грона, а спека і дощі створюють сприятливе середовище для розвитку грибкових хвороб і появи шкідників. Тому треба знати, чим обробити виноград у липні від шкідників та хвороб.

Пам’ятай, що правильний догляд та обробка винограду в середині літа є ключем до здорового врожаю.

Найпоширеніші хвороби винограду в липні

У липні виноград часто страждає від:

борошнистої роси — проявляється як сірий або білий наліт на листі та ягодах;

несправжньої борошнистої роси — жовті плями на листках, які згодом буріють;

сірої гнилі — особливо небезпечна під час дощів, вражає ягоди;

листокрута та кліщів — шкідники, що пошкоджують листя й грона.

Чим обробити виноград у липні: перелік засобів

Від грибкових хвороб

Системні фунгіциди — ці речовини проникають у тканини рослини та захищають надовго.

Також можна використати контактні фунгіциди, підійдуть бордоська суміш 1%, хлорокис міді. Для профілактики борошнистої роси можна обробити колоїдною сіркою (50 г на 10 л води).

Від шкідників

Проти листокрутів, кліщів, попелиць найкраще купити готові засоби у спеціалізованих магазинах для саду та городу.

Народні засоби

Настій часнику (200 г на 10 л води) або цибулиння — діють як слабкий протигрибковий та відлякувальний засіб.

Зола (200-300 г на відро води) для обприскування. Вони підвищують стійкість винограду до грибків.

Як правильно обробляти виноград у липні

Обробку краще проводити увечері або вранці, коли немає прямих сонячних променів. Треба обприскувати по сухому листю, щоб розчин добре прилипав. Після рясних дощів варто повторити обробку, адже засоби можуть змиватися.

Пам’ятай, що у липні важливо чергувати препарати, щоб не викликати звикання у збудників хвороб. Також варто оглядати кущі раз на тиждень, щоб вчасно помітити перші ознаки проблем.

Щоб не зіпсувати врожай, треба також правильно поливати рослину. Раніше ми розповідали, як правильно поливати виноград влітку.

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