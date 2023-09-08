Обрезка смородины осенью: как проводить и когда лучше это делать

Садоводы обрезают смородину осенью для того, чтобы оздоровить кустарник и избавится от поврежденных, больных и лишних веток. Делать это очень легко и просто.

Особенно тогда, когда знаешь основные правила. При этом важно использовать острые и качественные инструменты. Например, секатор. Обрезка смородины осенью: что нужно учитывать и как это правильно делать — читай в материале.

Обрезка смородины осенью: когда проводить

Осеннюю, как и весеннюю обрезку, нужно после окончания, либо до начала движения соков. Так как осенью кусты готовятся к зимней спячке, сокодвижение в это время останавливается, и времени для обработки у тебя гораздо больше. Поэтому лучше всего проводить аккуратную обрезку после сбора урожая.

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Осенняя обрезка смородины: как проводить

Важно знать, что обрезать ветки красной смородины на внешнюю почку нельзя, ведь из них вырастут новые ветви вширь, что плохо повлияет на урожай в следующем году. Такое часто бывает у садоводов-любителей, полагающих, что обрезка смородины одинакова для черной и красной.

Первую обрезку проводят в марте. Нужно секатором (острым) удалить под корень слабые и старые темные побеги, ветви среднего возраста не трогай. Осенью сделай санитарную обрезку. Нужно обрезать под корень поломанные, поврежденные и усохшие за лето ветки.

Как правильно обрезать смородину: дополнительные советы

Опытным и начинающим садоводам обрезать смородину не составляет большого труда. Главное — придерживаться следующих правил.

Поздней осенью обрежь смородину за 2-3 недели до планируемых заморозков. Таким образом за это время срезы и ранки затянутся, и холода не причинят им вреда. Срезанные ветви, инфицированные болезнями или вредителями, в обязательном порядке сжигай. Это касается и зараженных листьев, которые снимаются после сбора урожая. Обработай ветки. Пеньки, срезы веток чувствительны к болезням, погодным условиям. Они обязательно обрабатываются дезинфицирующим средством или перекрываются садовым варом. Если ты проводишь омолаживающую или общую обрезку ранней весной или осенью, дождись стабильной температуры, чтобы заморозки не погубили обрезанные стебли. Такая обрезка приведет к обильному выделению сока, который блокирует засыхание срезов. Растение бросит все силы на затягивание ран и противостояние заболеваниям.

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