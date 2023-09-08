Обрезка смородины осенью: как проводить и когда лучше это делать

Садоводы обрезают смородину осенью для того, чтобы оздоровить кустарник и избавится от поврежденных, больных и лишних веток. Делать это очень легко и просто.
Особенно тогда, когда знаешь основные правила. При этом важно использовать острые и качественные инструменты. Например, секатор. Обрезка смородины осенью: что нужно учитывать и как это правильно делать — читай в материале.
Осеннюю, как и весеннюю обрезку, нужно после окончания, либо до начала движения соков. Так как осенью кусты готовятся к зимней спячке, сокодвижение в это время останавливается, и времени для обработки у тебя гораздо больше. Поэтому лучше всего проводить аккуратную обрезку после сбора урожая.
Важно знать, что обрезать ветки красной смородины на внешнюю почку нельзя, ведь из них вырастут новые ветви вширь, что плохо повлияет на урожай в следующем году. Такое часто бывает у садоводов-любителей, полагающих, что обрезка смородины одинакова для черной и красной.
Опытным и начинающим садоводам обрезать смородину не составляет большого труда. Главное — придерживаться следующих правил.
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