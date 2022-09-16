Пересадка пионов осенью: как и когда пересаживать поистине роскошный цветок

Пион у многих ассоциируется с весной и окончанием учебного года. Цветочная царица известна всем, а вот как за ней ухаживать после пышного цветения, знают немногие.

Когда пересаживать, когда обрезать пионы осенью и как это правильно сделать? Читай об оптимальных сроках пересадки в нашем материале.

Обрезка пионов осенью

Часто цветоводы обрезают пионы сразу после того, как цветы отцветут. Однако этого делать категорически нельзя! Именно в это время закладываются цветочные почки на следующий год.

Также в это время растение накапливает питательные вещества для дальнейшего развития (количество листьев на кусте играет в этом большую роль).

Поэтому когда обрезается куст “под корень”, есть риск ослабить или даже погубить пионы.

Для правильной обрезки пиона необходимо оставлять нижнюю часть цветоноса с 2-3 листочками. Под корень обрезать куст необходимо лишь осенью, после наступления морозов.

При этом нужно оставить кончики растения высотой 20–30 мм. На зиму нужно накрыть растение, чтобы уберечь от сильных морозов.

Когда пересаживать пионы

Лучше всего это делать осенью. Пион растет долго на одном месте, но самый оптимальный срок пересадки цветка — 4-5 лет.

Если куст постарше, его будет трудно выкопать и пересадить на новое. А если ты начнешь пересаживать пион каждые 4-5 лет, его куст будет хорошо разделяться и приниматься в землю.

Как пересаживать пионы: полезные советы

Если пионы разрастаются маленькими бутонами цветов — им неудобно расти на этом месте. Их обязательно нужно посадить в правильное место и хорошо подкормить.

Если на кусте более 7 стеблей с листьями, его тоже надо обрезать и пересадить.

Пересадка пионов осенью: как правильно выкопать куст

Вечером, перед тем, как выкапывать пион, окопай его и хорошо полей водой. А на следующее утро — выкапывай.

Выкапывать цветок лучше не лопатой, а вилами. Они не так сильно повреждают и травмируют корни, как лопата.

Если корень цветка подгнивший или его немного поели вредители, то место нужно обрезать и посадить в хорошую почву.

Выкапываем корень в 15-20 см от цветка.

Ни в коем случае нельзя при этом тянуть цветок за листья или стебли. Лучше перед тем, как выкопать куст, обрежь его полностью. Оставь только пеньки (5-10 см) и корень.

Выкапывать куст нужно не в одном месте, а по кругу.

Пересадка пионов осенью: как правильно пересаживать пионы

Когда ты обрезал(-а) все листья и выкопал(-а) корни, его необходимо осмотреть и промыть проточной водой.

Все сгнившее на корне нужно обрезать до живого.

После этого все поврежденные места нужно затереть древесным или активированным углем. Это предохраняет растение от грибкового заболевания.

Для посадки пиона выкапывается яма 60х50 см. Размер ямы нужно делать большим для того, чтобы цветку хватило питательных веществ и почвы, ведь куст растет достаточно много лет.

Перед посадкой нужно бросить в яму питательные вещества: по стакану перегноя, пепла, компоста, торфа. Желательно добавить и 50 г суперфосфата.

Все это нужно хорошо вымешать в яме, утрамбовать и полить водой.

После этих манипуляций высаживаем в яму пион. Хорошо расправляем корешки, чтобы они не были скручены.

Засыпаем землей корень, утрамбовываем и хорошо поливаем водой.

Как ухаживать за пионами после пересадки

После пересадки растение поливают и добавляют перегной.

При необходимости пионы можно пересадить и весной, но это отразится на растении — куст будет слабым и малоцветущим.

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