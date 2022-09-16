Пересадка пионов осенью: как и когда пересаживать поистине роскошный цветок

Пион у многих ассоциируется с весной и окончанием учебного года. Цветочная царица известна всем, а вот как за ней ухаживать после пышного цветения, знают немногие.
Когда пересаживать, когда обрезать пионы осенью и как это правильно сделать? Читай об оптимальных сроках пересадки в нашем материале.
Часто цветоводы обрезают пионы сразу после того, как цветы отцветут. Однако этого делать категорически нельзя! Именно в это время закладываются цветочные почки на следующий год.
Также в это время растение накапливает питательные вещества для дальнейшего развития (количество листьев на кусте играет в этом большую роль).
Поэтому когда обрезается куст “под корень”, есть риск ослабить или даже погубить пионы.
Для правильной обрезки пиона необходимо оставлять нижнюю часть цветоноса с 2-3 листочками. Под корень обрезать куст необходимо лишь осенью, после наступления морозов.
При этом нужно оставить кончики растения высотой 20–30 мм. На зиму нужно накрыть растение, чтобы уберечь от сильных морозов.
Лучше всего это делать осенью. Пион растет долго на одном месте, но самый оптимальный срок пересадки цветка — 4-5 лет.
Если куст постарше, его будет трудно выкопать и пересадить на новое. А если ты начнешь пересаживать пион каждые 4-5 лет, его куст будет хорошо разделяться и приниматься в землю.
Если пионы разрастаются маленькими бутонами цветов — им неудобно расти на этом месте. Их обязательно нужно посадить в правильное место и хорошо подкормить.
Если на кусте более 7 стеблей с листьями, его тоже надо обрезать и пересадить.
После пересадки растение поливают и добавляют перегной.
При необходимости пионы можно пересадить и весной, но это отразится на растении — куст будет слабым и малоцветущим.
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