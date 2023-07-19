Важное правило выращивания. Как пасынковать арбузы и зачем это делать — подробно

Выращивание арбузов не такое сложное, как кажется. Многие огородники решаются на это, а затем сталкиваются с вопросами, которых раньше не знали.

В нашем материале рассказываем, как пасынковать арбузы и зачем это делают.

Как пасынковать арбузы: способы в открытом грунте

Пасынкование или прищипывание арбузов несколько похоже на такой же процесс с рассадой. Оно нужно для быстрого созревания и сладости арбуза.

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Прищипывание не обязательно, но если ты хочешь большой и спелый плод, потрать немного времени на такую процедуру. Пасынкование упрощает рост арбузов, поэтому все питательные вещества из почвы идут именно в плод.

Схема прищипывания арбузов очень проста:

На кусте должно быть не более четырех плодов.

Самый высокий, то есть главный побег удалять нельзя.

Побочные побеги следует подрезать, чтобы растение не тратило лишние силы.

Срежь бесплодные побеги.

Самые высокие побеги, растущие от главного стебля — отрежь.

отрежь. Одна ветвь — один арбуз. То есть на одном кусте может вырасти два — четыре больших арбуза.

Обрезать побеги следует секатором или садовыми ножницами. Таким образом, облегченные кусты будут лучше направлять полезные вещества в плоды, потому что не будут тратить их на разрастание побегов.

Самым главным правилом прищипывания арбузов является не повредить главный стебель. В этом случае это может повлиять на урожайность всего куста. Арбузы вырастут маленькими, или не вырастут вообще.

Для такой процедуры следует выбрать солнечный день без осадков. Ведь во влажную погоду места срезов могут начать гнить.

Схема пасынкования касается больших сортов арбузов, однако если ты выращиваешь малые сорта, она немного отличается. На кустах маленьких сортов разрешается оставлять не три — четыре, а пять — шесть завязей плодов.

Когда арбузы начнут увеличивать массу, можно удалять нижние побеги. Если появляются новые пасынки — их тоже нужно срезать регулярно.

Кроме пасынкования важно помнить, что арбузы любят влагу. Поэтому поливай их три раза в неделю утром или поздно вечером. После появления завязей следует перейти на капельный полив. Кстати, мы рассказывали, как сделать капельный полив.

Раньше мы рассказывали, чем подкормить помидоры во время цветения.

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