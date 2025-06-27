Самое время для формирования большого количества плодов: чем обработать помидоры во время цветения

Каждый огородник и садовод хочет иметь большой урожай. Для этого надо потрудиться. Овощи и фрукты требуют большого внимания и ухода, а также удобрений. Наверное, одними из самых популярных овощей по выращиванию на домашнем огороде, являются помидоры. Мы расскажем, чем подкормить помидоры во время цветения.

Помидоры требуют тщательного ухода еще с периода выращивания рассады. Особое внимание надо уделить подкормке во время цветения. Именно тогда формируется появление завязи. Это отвечает за количество плодов.

Во время цветения помидоры больше всего испытывают недостаток в калии и фосфоре. А что касается азотной подкормки — ее лучше исключить. Во время цветения помидорам можно проводить корневую и внекорневую подкормку.

Чем подкормить помидоры во время цветения

В период цветения помидоры нуждаются в минеральных удобрениях с микроэлементами, в которых содержится сбалансированный комплекс полезных веществ. Их можно купить уже в готовом виде в магазине для сада и огорода. Также можно самостоятельно сделать удобрения.

Дрожжевая подкормка помидоров во время цветения

Дрожжевую подкормку помидоров можно проводить, как только появились первые бутоны. Чтобы приготовить эту подкормку, нужно столовую ложку сухих дрожжей развести в десяти литрах воды, добавить три ложки сахара и оставить на пару часов.

Потом развести с водой в пропорции 1:10 и поливать помидоры под корень. Также одновременно с дрожжевой подкормкой надо вносить золу.

Настой золы приготовить легко: один стакан вещества надо растворить в одном литре горячей воды и дать настояться в течении двух суток. Далее добавить 5 л воды и обработать ботву растений.

Подкормка помидоров суперфосфатом во время цветения

Чтобы подкормить помидоры с помощью суперфосфата, надо две столовых ложки удобрения развести в литре горячей воды и оставить на 12 часов.

Затем полученный раствор развести с водой в пропорции 1:10. Лучше всего опрыскивать удобрением помидоры вечером.

Можно ли опрыскивать помидоры борной кислотой во время цветения

Во время цветения до плодоношения помидоры можно обработать один раз борной кислотой. Надо 5 г борной кислоты развести в 10 л горячей воды, но не кипятке.

Сначала борную кислоту надо развести в стакане, а затем влить в емкость, которая вмещает 10 л воды. Не надо добавлять более 5 г борно кислоты, ведь большая доза может вызвать ожоги у растения. Обработать борной кислотой нужно листья, ствол и цветы помидоров.

Чтобы осенью получить хороший урожай, летом нужно уделять внимание всем овощам, фруктам и ягодам. Вырывать сорняк и срезать все лишнее. Ранее мы рассказывали, как обрезать виноград летом.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.