Осіння побілка дерев: коли, чим і як правильно білити — основні лайфхаки

Побілка дерев восени — це важлива практика, яка потрібна для того, щоб захистити дерева від сонячних опіків та морозу. Адже на сонці в холодний зимовий день кора нагрівається і розширюється. Осіння побілка дерев: як правильно здійснювати та коли саме — читай у матеріалі.
Осінню побілку потрібно проводити перед початком перших морозів (наприкінці жовтня чи листопаді, залежно від регіону). Після проведення побілки твій сад буде захищений не лише від морозів та перепадів температур, а й від деяких комах та тварин, які взимку від голоду можуть об’їдати кору плодових дерев.
Найчастіше використовують різні варіанти побілки дерев восени, і у кожній є свої плюси та мінуси. Наприклад.
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