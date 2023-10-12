Осіння побілка дерев: коли, чим і як правильно білити — основні лайфхаки

Побілка дерев восени — це важлива практика, яка потрібна для того, щоб захистити дерева від сонячних опіків та морозу. Адже на сонці в холодний зимовий день кора нагрівається і розширюється. Осіння побілка дерев: як правильно здійснювати та коли саме — читай у матеріалі.

Коли білити дерева восени: оптимальні терміни

Осінню побілку потрібно проводити перед початком перших морозів (наприкінці жовтня чи листопаді, залежно від регіону). Після проведення побілки твій сад буде захищений не лише від морозів та перепадів температур, а й від деяких комах та тварин, які взимку від голоду можуть об’їдати кору плодових дерев.

Побілка дерев восени: чим потрібно білити

Найчастіше використовують різні варіанти побілки дерев восени, і у кожній є свої плюси та мінуси. Наприклад.

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Вапно. Екологічно чисте та коштує недорого. Але цей матеріал змивається за кілька дощів. Тому краще білити вапном узимку, а не восени. Якщо ти хочеш захистити дерево від шкідників та хвороб, додай до нього мідний купорос. Він захистить дерева від хвороб. Водоемульсійні фарби. Так само, як і вапно, захищають тільки від опіків та морозів. Додаткових компонентів у них немає. Важливо, що додавати мідний купорос у них не можна. Тоді фарба темніє і втрачає свої захисні властивості. Акрилові фарби. Найкраща побілка, адже вона чудово тримається на деревах аж до травня. Глина з коров’яком. Таку побілку часто використовують у європейських країнах, адже вона дуже екологічна. Для приготування розведи глину водою до густоти сметани, додай туди коров’як, можна ще золу, все ретельно перемішай і біли стовбури.

Осіння побілка дерев: як правильно наносити побілку

Візьми спеціальні малярські махрові рукавиці та м’який малярський пензлик, який допоможе акуратно покрити ствол фарбою, не пошкоджуючи кору. Також можна використовувати м’який валик із ворсовою бавовняною поверхнею. Деякі садівники використовують пульверизатор, що дає змогу максимально швидко, за лічені хвилини, провести побілку. Пам’ятай, що обробляти дерева потрібно на висоту 1,8-2 метри вгору від землі. Фарбувати слід всю поверхню ствола до скелетних гілок рослини.

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