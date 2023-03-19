Чорноморські мідії за азійським рецептом: варіант смачної та вишуканої вечері

Цього літнього сезону українці не могли поїхати до Одеси на смачні чорноморські мідії та прогулянку узбережжям — завадили росіяни. А от як приготувати смачні мідії вдома — розповімо тобі у матеріалі.
Шеф-кухар Андрій Величко каже: наші мідії такі смачні, що пасувати їм буде будь-який відомий рецепт приготування.
Один із таких рецептів ми розповімо тобі далі.
Зелений каррі родом з Азії, де мідії в такому соусі спробував Андрій Величко. За таким рецептом ми приготуємо страву на чотири порції.
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Доповнити цю страву зможе хіба що середземноморська сальса! Як її готувати — ми розповідали в іншому матеріалі.
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