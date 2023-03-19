Чорноморські мідії за азійським рецептом: варіант смачної та вишуканої вечері

Цього літнього сезону українці не могли поїхати до Одеси на смачні чорноморські мідії та прогулянку узбережжям — завадили росіяни. А от як приготувати смачні мідії вдома — розповімо тобі у матеріалі.

Шеф-кухар Андрій Величко каже: наші мідії такі смачні, що пасувати їм буде будь-який відомий рецепт приготування.

Один із таких рецептів ми розповімо тобі далі.

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Як приготувати мідії: рецепт

Зелений каррі родом з Азії, де мідії в такому соусі спробував Андрій Величко. За таким рецептом ми приготуємо страву на чотири порції.

Інгредієнти для мідій в соусі каррі:

2 кг мідій;

1 гречаний багет або інший улюблений хліб;

Для домашньої каррі пасти:

Зелений перець чилі — 1 шт.;

Цибуля — 2 шт.;

Імбир — 50 г;

Часник — 3 зубчики;

Кінза — пів пучка;

Петрушка — пів пучка;

Лайм — 2 шт.;

Коріандр — 1 ч.л;

Зіра — 1 ч.л;

Куркума — пів ч.л;

Лемонграс — 1 шт.;

Олія — 4 ст.л;

Сіль, перець — на смак.

Приготування мідій в соусі Каррі:

Спочатку варто приготувати пасту каррі. Для цього підігрій на сухій сковорідці всі приправи. Додай цедру та сік лайма, решту інгредієнтів і перебий в блендері до стану соусу песто. Консистенція повинна бути трохи рідшою, ніж сметана: за необхідності додай води. Далі займайся мідіями: промий їх під проточною водою та поклади у каструлю. Залий мідії малою кількістю води — буквально три сантиметри від дна. Став на сильний вогонь та доведи до кипіння. Як тільки мідії закиплять, вийми мушлі та дай їм охолонути. Вийми м’ясо з мушлі та виклади його на сковорідку. Влий до мідій зовсім трохи води, в якій вони варилися, додай соус каррі. На середньому вогні доведи до кипіння. Подавай мідії з кінзою та петрушкою!

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