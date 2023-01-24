Надзвичайне поєднання авокадо та цитрусів: простий рецепт сальси по-середземноморськи

У холодну пору року, певно, багатьом хочеться тепла, свіжих овочів та поживної їжі. Зробити маленьке Середземномор’я можна просто в себе в тарілці. Ми розповімо, що таке сальса з авокадо по-середземноморськи. Тримай простий рецепт.
Рецептом сальси з авокадо поділилась авторка кулінарних книг середземноморської кухні Сюзі Карадше. Вона називає його ще однією смачною альтернативою гуакамоле. А якщо ти раптом не знаєш, що це, раніше ми розповідали, як приготувати гуакамоле.
Поживне авокадо з додаванням цитрусових, сиру фета, горішків та свіжих трав — вдале поєднання, яке точно сподобається! Якщо ти любиш гуакамоле, але хочеш спробувати щось новеньке, цей рецепт тобі стане в пригоді.
Знадобиться
Подавати сальсу можна з чипсами з лаваша або будь-якими улюбленими. Сальса з авокадо може зберігатися в холодильнику один – два дні.
Авторка рецепта рекомендує розмішувати сальсу дерев’яною ложкою, а не збивати блендером, адже так будуть відчутні шматочки, що і є властиво сальсі.
Раніше ми розповідали, як приготувати смачний соус песто за рецептом Джеймі Олівера.
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