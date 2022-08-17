Як приготувати гуакамоле? Ідеальна закуска та інгредієнт до салату

Якщо твій настрій уже літній і хочеться смачного, спробуй приготувати гуакамоле. Він освіжаючий та кисленький. Рецептом поділився суддя проекту МастерШеф Володимир Ярославський.

Їсти гуакамоле можна як окрему закуску. Традиційно з начос — це такі кукурудзяні чипси. Також його можна додавати в салат як соковитий соус замість олії чи заправки. Дуже смачно гуакамоле поєднується на тостах з лососем.

Інгредієнти для приготування гуакамоле

1 шт. авокадо

лайм або лимон

1 цибулина

півпомідора чи 2-3 томати чері

кінза або петрушка

дрібка солі

перець зелений — халапеньйо

1 ст. л. олії

Приготування

Дрібно наріж цибулю і добряче полий її соком лайма чи лимона. Сік лимона зробить її менш пекучою та трохи солодкуватою. Дрібно наріж помідори та кінзу. Подрібни гострий перець. Краще брати середньої гостроти. Розріж авокадо навпіл, встроми ножа у кісточку і витягни її, провертаючи ніж. Далі м’яку частину вийми ложкою і перемни виделкою. Авокадо треба брати м’яке і не темне. Найкраще, коли воно мнеться легко, але залишаються щільні кремові частинки. Все змішай, посоли та додай олію. Скуштуй та додай, чого не вистачає на твій смак.

Смак гуакамоле має бути насиченим, достатньо солоним, трішечки гострим і освіжаюче

кислим.

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Що таке гуакамоле?

Гуакамоле — традиційна закуска мексиканської кухні. Він прийшов до нас ще з ацтекських часів. Слово guacamole походить від слова мови ацтеків ahuacamolli (де ahuacatl — це авокадо, а molli — соус).

Відтоді гуакамоле готують зі стиглого авокадо, соку лайму та солі. Варіації рецептів містять також інші інгредієнти. Їдять гуакамоле як закуску з начос, з тортильями та подають до м’ясних страв.

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