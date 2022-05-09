Цезар вийде, як у ресторані! Приготуй соус до салату за рецептом Володимира Ярославського

Хочеш приготувати страву, як у ресторані? Легко! Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Володимир Ярославський поділився рецептом соусу до салату Цезар, який довершить твою страву. Він легкий та швидкий у приготуванні.
Знадобиться:
Приготування
Соус до салату Цезар може зберігатися в холодильнику п’ять днів за температури 4 °С. Його, до речі, можна використовувати й для сендвічів.
Порада: Вливай олію поступово, щоб вона не розшарувалась. Якщо ж уже розшарувалась, додай у суміш ще один жовток, трохи гірчиці та збий у піну. Далі продовжуй вливати олію.
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