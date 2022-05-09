Їжа та рецепти

Цезар вийде, як у ресторані! Приготуй соус до салату за рецептом Володимира Ярославського

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 09 Травня 2022, 17:30
Рецепт соусу до салату Цезар — вийде як у ресторані
Фото: Unsplash

Більше новин
Рекордна кількість високопосадовців відвідала Україну
Рекордна кількість високопосадовців відвідала Україну — все про політичний десант
Біль у грудях — види та причини, поради кардіолога
“Турбує біль у грудях? Чому він виникає та коли потрібно звертатися до лікаря?”
Харківщина
Розстріляні сусіди й кинуті танки: як оговтуються від пережитого села неподалік кордону з РФ
Леся Нікітюк ініціювала флешмоб Краса для ЗСУ
Флешмоб #КрасадляЗСУ — Леся Нікітюк про ініціативу краси та жіночності для захисників України
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як приготувати хліб вдома
Як приготувати хліб вдома, якщо в магазині закінчився — простий рецепт
Польова кухня в дії. Добірка українських страв з історією
Польова кухня в дії. Добірка українських страв з історією
Як нагодувати дитину
Не хочу, не буду! Як нагодувати дитину, яка відмовляється їсти
Рецепт вафельного торта з ірискою від Ектора Хіменеса-Браво
Солодкий смак дитинства — рецепт вафельного торта від Ектора Хіменеса-Браво

Відео
0:04:37
Рекордна кількість високопосадовців відвідала Україну

Рекордна кількість високопосадовців відвідала Україну — все про політичний десант
0:05:06
Харківщина
Розстріляні сусіди й кинуті танки: як оговтуються від пережитого села неподалік кордону з РФ
0:06:05
Як допомогі ленд-ліз у Другу світову
Без ленд-лізу не було б перемоги у Другій світовій! Історик про допомогу США та чому Росія її не визнає
0:04:03
Українські матері
Українські берегині: як війна змінила сенс материнства
0:07:10
Ганна Маляр
9 чи 15 травня — не важливо, загроза є завжди! Ганна Маляр про підступні удари РФ та помсту за спротив українців
0:09:46
Подоляк про Путіна
Верх цинізму від батька російського нацизму — Подоляк різко відреагував на промову Путіна до 9 травня
0:03:37
Спалена російська військова техніка тепер виставляється у музеї
“Непереможні” Тигри, бойові літаки та інші експонати армії Росії — де подивитися на спалену техніку росіян
9 травня день в історії
Чому саме 9 травня Росія відзначає День перемоги та коли почали проводити паради на Червоній площі
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:04:18
Як Росія приписує переогу 9 травня собі
Правда проти російської пропаганди. Як Росія присвоює всі лаври перемоги у Другій світовій війні
Більше відео
Леся Нікітюк ініціювала флешмоб Краса для ЗСУ
Читати далі
Флешмоб #КрасадляЗСУ — Леся Нікітюк про ініціативу краси та жіночності для захисників України

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь