Цезар вийде, як у ресторані! Приготуй соус до салату за рецептом Володимира Ярославського

Хочеш приготувати страву, як у ресторані? Легко! Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Володимир Ярославський поділився рецептом соусу до салату Цезар, який довершить твою страву. Він легкий та швидкий у приготуванні.

Соус до салату Цезар

Знадобиться:

2 жовтки

35 г зернової гірчиці

дрібка солі

15 г цукру

чорний перець

350 г олії (для смаку додайте до 20% оливкової)

15 г лимонного соку або винного білого оцту

20 г каперсів

20 г печеного часнику

20 г солоних анчоусів

50 г тертого пармезану

60 г білого йогурту до 10% жирності

Приготування

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Запечи часник. Для цього зріж верхівку, приправ та полий олією. Накрий форму для запікання фольгою, випікай годину при 200 °С. Два жовтки змішай вінчиком із сіллю, цукром, чорним перцем та зерновою гірчицею. Збивай суміш, доки не з’явиться піна. Далі тоненькою цівкою додавай олію і продовжуй перемішувати суміш на низьких обертах. Суміш має стати густою, коли олія розмішається. Дрібно наріж анчоуси та каперси та поклади в миску. Додай до них натертий у пудру пармезан, винний оцет, перемішай і залий білим нежирним йогуртом. Спробуй готовий соус, за потреби додай сіль, перець або оцет на власний смак.

Соус до салату Цезар може зберігатися в холодильнику п’ять днів за температури 4 °С. Його, до речі, можна використовувати й для сендвічів.

Порада: Вливай олію поступово, щоб вона не розшарувалась. Якщо ж уже розшарувалась, додай у суміш ще один жовток, трохи гірчиці та збий у піну. Далі продовжуй вливати олію.

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