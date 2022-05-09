Цезарь получится, как в ресторане! Приготовь соус к салату по рецепту Владимира Ярославского

Хочешь приготовить блюдо, как в ресторане? Легко! Шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Владимир Ярославский поделился рецептом соуса к салату Цезарь, который дополнит твоё блюдо. Он легкий и быстрый в приготовлении.

Соус к салату Цезарь

Понадобится:

2 желтка

35 г зерновой горчицы

щепотка соли

15 г сахара

черный перец

350 г растительного масла (для вкуса добавьте до 20% оливкового)

15 г лимонного сока или винного белого уксуса

20 г каперсов

20 г печеного чеснока

20 г соленых анчоусов

50 г тертого пармезана

60 г белого йогурта до 10% жирности

Приготовление

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Запеки чеснок. Для этого срежь верхушку, приправь и полей маслом. Накрой форму для запекания фольгой, выпекай час при 200 °С. Два желтка смешай венчиком с солью, сахаром, черным перцем и зерновой горчицей. Взбивай смесь, пока не появится пена. Далее тоненькой струйкой понемногу добавляй масло и продолжай перемешивать смесь на низких оборотах. Смесь должна стать густой, когда растительное масло размешается. Мелко нарежь анчоусы и каперсы и положи в миску. Добавь к ним печеный чеснок, натертый в пудру пармезан, винный уксус, перемешай и залей белым нежирным йогуртом. Попробуй готовый соус, при необходимости добавь соль, перец или уксус на свой вкус.

Соус к салату Цезарь может храниться в холодильнике пять дней при температуре 4 °С. Его, кстати, можно использовать и для сэндвичей.

Совет: Вливай масло постепенно, чтобы оно не расслоилось. Если уже расслоилось, добавь в смесь еще один желток, немного горчицы и взбей в пену. Дальше продолжай вливать масло.

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