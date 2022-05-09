Цезарь получится, как в ресторане! Приготовь соус к салату по рецепту Владимира Ярославского

Хочешь приготовить блюдо, как в ресторане? Легко! Шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Владимир Ярославский поделился рецептом соуса к салату Цезарь, который дополнит твоё блюдо. Он легкий и быстрый в приготовлении.
Понадобится:
Приготовление
Соус к салату Цезарь может храниться в холодильнике пять дней при температуре 4 °С. Его, кстати, можно использовать и для сэндвичей.
Совет: Вливай масло постепенно, чтобы оно не расслоилось. Если уже расслоилось, добавь в смесь еще один желток, немного горчицы и взбей в пену. Дальше продолжай вливать масло.
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