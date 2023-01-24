Невероятное сочетание авокадо и цитрусов: простой рецепт сальсы по-средиземноморски

В холодное время года, наверное, многим хочется тепла, свежих овощей и питательной еды. Сделать маленькое Средиземноморье можно прямо у себя в тарелке. Мы расскажем, что такое сальса из авокадо по-средиземноморски. Держи простой рецепт.

Сальса из авокадо по-средиземноморски — простой рецепт

Рецептом сальсы из авокадо поделилась автор кулинарных книг средиземноморской кухни Сьюзи Карадше. Она называет его еще одной вкусной альтернативой гуакамоле. А если ты вдруг не знаешь, что это, ранее мы рассказывали, как приготовить гуакамоле.

Питательное авокадо с добавлением цитрусовых, сыра фета, орешков и свежих трав — удачное сочетание, которое точно понравится! Если ты любишь гуакамоле, но хочешь попробовать что-нибудь новенькое, этот рецепт тебе пригодится.

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Понадобится

Авокадо — 2–3 шт.

Апельсин — 2 шт.

Красный лук — 1 шт.

Свежие травы — кинза, мята

Сыр фета — по вкусу

Сок лайма

Оливковое масло

Специи — соль, перец

Сальса из авокадо: приготовление

Почисти и нарежь мякоть авокадо небольшими кубиками, пересыпь в миску. Так же сделай и с апельсинами. Красный лук почисти и мелко нарежь, добавь в миску. В миску добавь крошеную фету, орешки, травы. Приправь сальсу оливковым маслом, соком лайма и специями.

Подавать сальсу можно с чипсами из лаваша или любыми другими. Сальса из авокадо может храниться в холодильнике один – два дня.

Автор рецепта рекомендует размешивать сальсу деревянной ложкой, а не взбивать блендером, ведь так будут чувствоваться кусочки, что и свойственно для сальсы.

Ранее мы рассказывали, как приготовить вкусный соус песто по рецепту Джейми Оливера.

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