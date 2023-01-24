Невероятное сочетание авокадо и цитрусов: простой рецепт сальсы по-средиземноморски

В холодное время года, наверное, многим хочется тепла, свежих овощей и питательной еды. Сделать маленькое Средиземноморье можно прямо у себя в тарелке. Мы расскажем, что такое сальса из авокадо по-средиземноморски. Держи простой рецепт.
Рецептом сальсы из авокадо поделилась автор кулинарных книг средиземноморской кухни Сьюзи Карадше. Она называет его еще одной вкусной альтернативой гуакамоле. А если ты вдруг не знаешь, что это, ранее мы рассказывали, как приготовить гуакамоле.
Питательное авокадо с добавлением цитрусовых, сыра фета, орешков и свежих трав — удачное сочетание, которое точно понравится! Если ты любишь гуакамоле, но хочешь попробовать что-нибудь новенькое, этот рецепт тебе пригодится.
Понадобится
Подавать сальсу можно с чипсами из лаваша или любыми другими. Сальса из авокадо может храниться в холодильнике один – два дня.
Автор рецепта рекомендует размешивать сальсу деревянной ложкой, а не взбивать блендером, ведь так будут чувствоваться кусочки, что и свойственно для сальсы.
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