Черноморские мидии по азиатскому рецепту: вариант вкусного и изысканного ужина

В этом летнем сезоне украинцы не могли поехать в Одессу на вкусные черноморские мидии и прогулку по побережью — помешали россияне. А вот как приготовить вкусные мидии дома — расскажем тебе в материале.

Шеф-повар Андрей Величко говорит: наши мидии так вкусны, что подходить им будет любой известный рецепт приготовления.

Один из таких рецептов мы расскажем тебе дальше.

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Как приготовить мидии: рецепт

Зеленый карри родом из Азии, где мидии в таком соусе попробовал Андрей Величко. По такому рецепту мы приготовим блюдо на четыре порции.

Ингредиенты для мидий в соусе карри:

2 кг мидий;

1 гречневый багет или другой любимый хлеб;

Для домашней карри пасты:

Зеленый перец чили — 1 шт.;

Лук — 2 шт.;

Имбирь — 50 г;

Чеснок — 3 зубчика;

Кинза — пол пучка;

Петрушка — пол пучка;

Лайм — 2 шт.;

Кориандр — 1 ч.л;

Зира — 1 ч.л;

Куркума — пол ч.л;

Лемонграсс — 1 шт.;

Масло растительное — 4 ст.л;

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление мидий в соусе Карри:

Сначала следует приготовить пасту карри. Для этого подогрей на сухой сковороде все приправы. Добавь цедру и сок лайма, остальные ингредиенты и перебей в блендере до состояния соуса песто. Консистенция должна быть немного реже, чем сметана: при необходимости добавь воды. Дальше занимайся мидиями: промойте их под проточной водой и положи в кастрюлю. Залей мидии малым количеством воды — буквально три сантиметра от дна. Ставь на сильный огонь и доведи до кипения. Как только мидии закипят, вынь ракушки и дай им остыть. Вынь мясо из раковины и выложи его на сковородку. Влей в мидий совсем немного воды, в которой они варились, добавь соус карри. На среднем огне доведи до кипения. Подавай мидии с кинзой и петрушкой!

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