Черноморские мидии по азиатскому рецепту: вариант вкусного и изысканного ужина

В этом летнем сезоне украинцы не могли поехать в Одессу на вкусные черноморские мидии и прогулку по побережью — помешали россияне. А вот как приготовить вкусные мидии дома — расскажем тебе в материале.
Шеф-повар Андрей Величко говорит: наши мидии так вкусны, что подходить им будет любой известный рецепт приготовления.
Один из таких рецептов мы расскажем тебе дальше.
Зеленый карри родом из Азии, где мидии в таком соусе попробовал Андрей Величко. По такому рецепту мы приготовим блюдо на четыре порции.
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Дополнить это блюдо сможет разве что средиземноморская сальса! Как ее готовить — мы рассказывали в другом материале.
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