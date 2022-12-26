Зачаруй своїх гостей новим смаком: рецепт святкового салату з куркою та чорносливом

Кожен рік після свят обіцяєш собі, що більше стільки страв не готуватимеш. Проте приходять свята та знову хочеться знайти якийсь новий рецепт салату.
Звісно, можна спробувати й вигадати щось своє, але існують перевірені варіанти. Наприклад, салат з куркою та чорносливом.
Своїм особливим рецептом поділилась фудблогерка Яна Гординовська. А ось готувати його лише на особливі дати, або ж творити собі радість на кожен день, обирати лише тобі.
Також гарним доповненням до новинок на святковому столі стануть і культові страви. Читай, як приготувати салат Гранатовий браслет за класичним рецептом.
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