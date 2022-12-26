Зачаруй своїх гостей новим смаком: рецепт святкового салату з куркою та чорносливом

Кожен рік після свят обіцяєш собі, що більше стільки страв не готуватимеш. Проте приходять свята та знову хочеться знайти якийсь новий рецепт салату.

Звісно, можна спробувати й вигадати щось своє, але існують перевірені варіанти. Наприклад, салат з куркою та чорносливом.

Своїм особливим рецептом поділилась фудблогерка Яна Гординовська. А ось готувати його лише на особливі дати, або ж творити собі радість на кожен день, обирати лише тобі.

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Інгредієнти для салату з куркою та чорносливом

відварене куряче філе — 2 штуки

селера — 1 стебло

яблука — 2 штуки

твердий сир — 200 грамів

чорнослив — 150 грамів

цибуля — 1 штука

майонез або сметана

Спосіб приготування салату з куркою та чорносливом

Спочатку потрібно почистити яблука. Потім нарізати їх кубиками, а разом із ними й куряче філе, селеру та чорнослив. Після цього почистити цибулю, нарізати її напівкільцями та додати до інших інгредієнтів. Далі натерти сир на середній тертці й теж додати його до майбутнього салату. Наостанок лишається тільки заправити усе майонезом чи сметаною та насолоджуватись смаком.

Також гарним доповненням до новинок на святковому столі стануть і культові страви. Читай, як приготувати салат Гранатовий браслет за класичним рецептом.

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