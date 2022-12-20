На рівні з олів’є, шубою та вінегретом: салат Гранатовий браслет — класичний рецепт із курячою грудкою

Гранатовий браслет — один із культових салатів на новорічному столі українців. Ця страва точно не залишиться непоміченою завдяки своєму яскравому вигляду та незвичній формі.
У класичному рецепті Гранатовий браслет готують з вареним курячим філе. Але за бажанням ти можеш спробувати додати у салат печериці, чорнослив, горіхи, яловичину, сир. Варіацій дуже багато.
До речі, салат Гранатовий браслет назвали так за його кільцеподібну форму, що прикрашена гранатом.
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Відвари яйця круто, куряче філе, картоплю, буряк і моркву.
Дрібно наріж філе, а відварені овочі та яйця натри на великій тертці.
Ріпчасту цибулю подрібнити й обсмаж на олії до золотистого кольору.
Далі беремо тарілку і по центру ставимо перевернуту склянку.
Починаємо “будувати” салат. Перший шар: викладаємо картоплю навколо склянки. Другий шар: половина буряка. Далі шар моркви, горіхів, половина курячого філе, цибуля та яйця. На вершину викладаємо другу половину філе та буряка.
Пам’ятай, що кожен шар салату, окрім горіхів і цибулі, потрібно змазувати майонезом.
Пам’ятай, що кожен шар салату, окрім горіхів і цибулі, потрібно змазувати майонезом.
Дістань гранатові зерна та щедро посип ними весь салат.
Страва готова!
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