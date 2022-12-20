Їжа та рецепти

На рівні з олів’є, шубою та вінегретом: салат Гранатовий браслет — класичний рецепт із курячою грудкою

Діана Просяник, практикантка сайту 20 Грудня 2022, 14:30
На рівні з олів’є, шубою та вінегретом: салат Гранатовий браслет — класичний рецепт із курячою грудкою
Фото: Depositphotos

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