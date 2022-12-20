На рівні з олів’є, шубою та вінегретом: салат Гранатовий браслет — класичний рецепт із курячою грудкою

Гранатовий браслет — один із культових салатів на новорічному столі українців. Ця страва точно не залишиться непоміченою завдяки своєму яскравому вигляду та незвичній формі.

У класичному рецепті Гранатовий браслет готують з вареним курячим філе. Але за бажанням ти можеш спробувати додати у салат печериці, чорнослив, горіхи, яловичину, сир. Варіацій дуже багато.

До речі, салат Гранатовий браслет назвали так за його кільцеподібну форму, що прикрашена гранатом.

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Інгредієнти

300 г курячого філе

2 яйця

3 картоплини

2 буряки

2 морквини

2 ст. л. волоських горіхів

1 ріпчаста цибуля

1-2 гранати

майонез — на свій смак

Приготування салату Гранатовий браслет

Відвари яйця круто, куряче філе, картоплю, буряк і моркву.

Дрібно наріж філе, а відварені овочі та яйця натри на великій тертці.

Ріпчасту цибулю подрібнити й обсмаж на олії до золотистого кольору.

Далі беремо тарілку і по центру ставимо перевернуту склянку.

Починаємо “будувати” салат. Перший шар: викладаємо картоплю навколо склянки. Другий шар: половина буряка. Далі шар моркви, горіхів, половина курячого філе, цибуля та яйця. На вершину викладаємо другу половину філе та буряка.

Пам’ятай, що кожен шар салату, окрім горіхів і цибулі, потрібно змазувати майонезом.

Дістань гранатові зерна та щедро посип ними весь салат.

Страва готова!

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