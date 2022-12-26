Очаруй своих гостей новым вкусом: рецепт праздничного салата с курицей и черносливом

Каждый год после праздников обещаешь себе, что больше столько блюд не будешь готовить. Однако приходят праздники и снова хочется найти какой-нибудь новый рецепт салата.

Конечно, можно попробовать и придумать что-нибудь свое, но существуют проверенные варианты. К примеру, салат с курицей и черносливом.

Своим особым рецептом поделилась фудблогерка Яна Гординовская. А вот готовить его только на особые даты, или творить себе радость на каждый день, выбирать только тебе.

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Ингредиенты для салата с курицей и черносливом

отварное куриное филе — 2 штуки

сельдерей — 1 стебель

яблоки — 2 штуки

твердый сыр — 200 граммов

чернослив — 150 граммов

лук — 1 штука

майонез или сметана

Способ приготовления салата с курицей и черносливом

Сначала нужно почистить яблоки. Затем нарезать их кубиками, а вместе с ними и куриное филе, сельдерей и чернослив. После этого почистить лук, нарезать полукольцами и добавить к другим ингредиентам. Далее натереть сыр на средней терке и добавить его в будущий салат. Напоследок остается только заправить все майонезом или сметаной и наслаждаться вкусом.

Также хорошим дополнением к новинкам на праздничном столе станут и культовые блюда. Читай, как приготовить салат Гранатовый браслет по классическому рецепту.

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