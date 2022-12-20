На уровне с оливье, шубой и винегретом: салат Гранатовый браслет — классический рецепт с куриной грудкой

Гранатовый браслет — один из культовых салатов на новогоднем столе украинцев. Это блюдо точно не останется незамеченным за счет своего яркого вида и необычной формы.
В классическом рецепте Гранатовый браслет готовят с вареным куриным филе. Но при желании ты можешь попробовать добавить в салат шампиньоны, чернослив, орехи, говядину, сыр. Вариаций множество.
Кстати, салат Гранатовый браслет назван так за его кольцеобразную форму, которая украшена гранатом.
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Отвари яйца вкрутую, куриное филе, картофель, свеклу и морковь. Мелко нарежь филе, а отваренные овощи и яйца натри на крупной терке.
Репчатый лук измельчи и обжарь на растительном масле до золотистого цвета.
Берем тарелку и по центру ставим перевернутый стакан.
Начинаем “строить” наш салат. Первый слой: выкладываем картофель вокруг стакана. Второй слой: половина свеклы.
Далее слой моркови, орехов, половина куриного филе, лук и яйца. На вершину выкладываем вторую половину филе и свеклы.
Помни, что каждый слой салата, кроме орехов и лука, нужно смазывать майонезом.
Помни, что каждый слой салата, кроме орехов и лука, нужно смазывать майонезом.
Достань гранатовые зерна и щедро посыпь ими весь салат.
Блюдо готово!
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