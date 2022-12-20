Еда и рецепты

На уровне с оливье, шубой и винегретом: салат Гранатовый браслет — классический рецепт с куриной грудкой

Диана Просяник, практикант сайта 20 декабря 2022, 14:30
Гранатовий браслет салат
Фото: Depositphotos

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