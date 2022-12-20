На уровне с оливье, шубой и винегретом: салат Гранатовый браслет — классический рецепт с куриной грудкой

Гранатовый браслет — один из культовых салатов на новогоднем столе украинцев. Это блюдо точно не останется незамеченным за счет своего яркого вида и необычной формы.

В классическом рецепте Гранатовый браслет готовят с вареным куриным филе. Но при желании ты можешь попробовать добавить в салат шампиньоны, чернослив, орехи, говядину, сыр. Вариаций множество.

Кстати, салат Гранатовый браслет назван так за его кольцеобразную форму, которая украшена гранатом.

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Ингредиенты

300 г куриного филе

2 яйца

3 картофелины

2 свеклы

2 моркови

2 ст. л. грецких орехов

1 репчатый лук

1-2 граната

майонез — по вкусу

Приготовление салата Гранатовый браслет

Отвари яйца вкрутую, куриное филе, картофель, свеклу и морковь.

Мелко нарежь филе, а отваренные овощи и яйца натри на крупной терке.

Репчатый лук измельчи и обжарь на растительном масле до золотистого цвета.

Берем тарелку и по центру ставим перевернутый стакан.

Начинаем “строить” наш салат. Первый слой: выкладываем картофель вокруг стакана. Второй слой: половина свеклы.

Далее слой моркови, орехов, половина куриного филе, лук и яйца. На вершину выкладываем вторую половину филе и свеклы.

Помни, что каждый слой салата, кроме орехов и лука, нужно смазывать майонезом.

Достань гранатовые зерна и щедро посыпь ими весь салат.

Блюдо готово!

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