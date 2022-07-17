І в паніруванні, і на грилі, і в духовці: десять способів смачно приготувати креветки в себе вдома

А ти знаєш, що креветки містять велику кількість вітаміну А, кальцію, калію та фосфору? І це далеко не повний перелік корисних властивостей цих дарів моря.
Їх смажать, варять, запікають, грилять, а також додають у найрізноманітніші страви. Ми зібрали для тебе десять способів смачно приготувати креветки.
Розігрій духовку до 180°C. Деко застели пергаментом та розклади на ньому креветки. Посип сіллю та перцем.
Постав страву в духовку приблизно на 7-10 хвилин. Вода має випаруватись, а креветки — підрум’янитись.
Дістань деко з духовки, розкидай шматочки часнику та вершкового масла. Знову постав деко в духовку ще на 3-4 хвилини, доки масло не розтане.
Креветки також можна використати для приготування особливої страви в японській кухні. Читай рецепт суші в домашніх умовах.
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