І в паніруванні, і на грилі, і в духовці: десять способів смачно приготувати креветки в себе вдома

А ти знаєш, що креветки містять велику кількість вітаміну А, кальцію, калію та фосфору? І це далеко не повний перелік корисних властивостей цих дарів моря.

Їх смажать, варять, запікають, грилять, а також додають у найрізноманітніші страви. Ми зібрали для тебе десять способів смачно приготувати креветки.

Салат з креветками — рецепт

Інгредієнти

500 г креветок

1 ч.л. суміші перців

щіпка кухонної солі

2 зубчики часнику

2 ст.л. вершкового масла

пучок салату

3 помідори

3 невеликі огірки

2 авокадо

половина червоної цибулини

200 г свіжої або консервованої кукурудзи

3 ст.л. лимонного соку

кінза

3 ст.л. оливкової олії

1 ч.л. морської солі

Спосіб приготування

Розігрій сковорідку з вершковим маслом. Помий та почисть креветки. Виклади їх на сковорідку та посип зверху перцем, сіллю та чавленим часником. Перемішай. Смаж на середньому вогні до прозорості. Наріж великими шматками салат, помідори та огірок, авокадо та цибулю. Усе висип в миску разом з креветками. Додай кукурудзу. У маленькій мисці змішай лимонний сік, дрібно нарізану кінзу та оливкову олію. Посип морською сіллю, чорним перцем або іншими спеціями. Перемішай і полий салат.

Зараз також дивляться

Ризотто з креветками — рецепт

Інгредієнти

30 г вершкового масла

400-500 г креветок

сіль, перець на свій смак

половина цибулини

2 зубчики часнику

85 мл сухого білого вина

270 г рису

750 мл курячого бульйону

250 мл молока кімнатної температури

40 г пармезану

150 г замороженого горошку

Спосіб приготування

Розігрій 10 г масла на пательні на середньому вогні, виклади туди очищені креветки. Посоли й поперчи. Смаж півтори хвилини, потім переверни й готуй ще хвилинку. Переклади креветки в тарілку. Очисть і дрібно наріж цибулю та часник. Додай ще трохи олії та обсмаж все в тій самій сковорідці. Додай вино та доведи до кипіння. Туши овочі, доки запах алкоголю не вивітриться. Висип рис на сковорідку і перемішуй півхвилини. Долий курячий бульйон та доведи до кипіння на слабкому вогні. Додай молоко, перемішай усе та готуй три хвилини. Ще раз перемішай і залиш ще на дві хвилини. Натри пармезан і висип зверху на рис разом з горошком. Посоли, поперчи, зверху виклади креветки та збризни маслом. Зніми ризотто з вогню.

Паста з креветками у вершковому соусі — рецепт

Інгредієнти

2,5 ч.л. солі

400 г спагеті

500 г креветок

перець та паприка на свій смак

2 ст.л. вершкового масла

1 ст.л. оливкової олії

половина цибулини

1 зубчик часнику

130 мл білого вина

300 г вершків

200 г пармезану

3 гілочки петрушки

Спосіб приготування

У каструлю налий воду, посоли та доведи до кипіння. Вари спагеті до стану аль-денте 8–10 хвилин. Злий воду, але промивати макарони не потрібно. Очисть креветки, посоли їх та поперчи. На великій сковорідці розігрій вершкове масло та смаж креветки дві хвилини на середньому вогні. Потім переверни їх та готуй ще дві хвилини до прозорості. Виклади на тарілку. У тій самій сковороді розігрій оливкову олію на середньому вогні. Порізану цибулю обсмаж до золотистого кольору. Наріж часник і додай у сковорідку. Просмаж ще хвилинку. Залий овочі вином та туши на повільному вогні до вивітрювання запаху алкоголю. Додай вершки, доведи до кипіння і вари дві хвилини. Висип у сковорідку сир і перемішай. Полий спагеті соусом і посип зверху пармезаном і дрібно нарізаною петрушкою.

Креветки на грилі — рецепт

Інгредієнти

500 г креветок

1 ст.л. оливкової олії

3 ст.л. лимонного соку

чилі та сіль на свій смак

Спосіб приготування

Зроби маринад для креветок: змішай оливкову олію та лимонний сік. Додай чилі та сіль. Помісти креветки в маринад на кілька хвилин. Обсмаж креветки на грилі по 2-3 хвилини з кожного боку.

Варені креветки до пива — рецепт

Інгредієнти

500 г креветок

лавровий лист

часник

кріп

сіль, перець на свій смак

Спосіб приготування

Налий воду в каструлю. Додай перець, лавровий лист, кріп та часник. Доведи до кипіння та провари воду десять хвилин. Вкинь у воду креветки, посоли та вари ще 5-7 хвилин.

Креветки з овочами — рецепт

Інгредієнти

500 г креветок

1 ст.л. оливкової олії

1 зубчик часнику

броколі

стручки зеленого гороху

130 мл білого вина

2 ст.л. соку лайма

сіль, перець та інші спеції на свій смак

Спосіб приготування

Розігрій велику сковорідку або вок з олією та подрібненим часником. Виклади на сковорідку броколі й горох, а через 1-2 хвилини додай креветки. Збільш вогонь та смаж 2-3 хвилини, постійно помішуючи. Додай сіль, перець, спеції та біле вино. Зменш вогонь та готуй страву ще 5-8 хвилин, поки овочі не розм’якнуть. Перед подачею збризни страву соком лайма.

Креветки в соусі чимічурі — рецепт

Інгредієнти

500 г креветок

1 пучок петрушки

25 мл оливкової олії

1 зубчик часнику

зелень рубана

перець чилі червоний

половина ч.л. лимонної цедри

1 ч. л. солі

півтори ч.л. винного білого оцету

3 ст.л. цукру

Спосіб приготування

Дуже дрібно наріж зелень та часник. Можна навіть прокрутити у блендері. Змішай зелень з іншими інгредієнтами та оливковою олією. Дай соусу настоятись кілька годин. Змішай в мисці очищені креветки з соусом і обсмаж на грилі по дві хвилини з кожного боку. Прикрась страву залишками соусу.

Глазуровані креветки на грилі — рецепт

Інгредієнти

500 г креветок

3 ст.л. оливкової олії

4 ст.л. меду

3 ст.л. соєвого оцету

3 ст.л. оцту

1 зубчик часнику

сіль і перець на свій смак

Спосіб приготування

Приготуй маринад: змішай оливкову олію, мед, соєвий соус, оцет, рублений часник, сіль і перець. Вимочи креветки в маринаді та постав на годину в холодильник. Обсмаж креветки на грилі по 3-4 хвилини з кожного боку. Можеш додатково полити маринадом для більшого глазурування.

Креветки в паніруванні — рецепт

Інгредієнти

500 г креветок

1 яйце

1 стакан борошна

подрібнені сухарі

Спосіб приготування

Розклади сухарі, борошно та збите яйце в три окремі миски. Очищені креветки по черзі поміщай в кожну з мисок. Після цього сухарі трохи притисни рушником. Обсмаж креветки на сковороді до готовності.

Креветки в духовці — рецепт

Інгредієнти

500 г креветок

сіль, перець на свій смак

1 зубчик часнику

30 г вершкового масла

Спосіб приготування

Розігрій духовку до 180°C. Деко застели пергаментом та розклади на ньому креветки. Посип сіллю та перцем.

Постав страву в духовку приблизно на 7-10 хвилин. Вода має випаруватись, а креветки — підрум’янитись.

Дістань деко з духовки, розкидай шматочки часнику та вершкового масла. Знову постав деко в духовку ще на 3-4 хвилини, доки масло не розтане.

Креветки також можна використати для приготування особливої страви в японській кухні. Читай рецепт суші в домашніх умовах.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!