Рецепти в аерогрилі: що можна приготувати у цій “чудо печі”

Аерогриль — знахідка для тих, хто має мало місця на кухні та не має духовки. У ньому можна готувати різні страви, а родзинкою є те, що це швидко і залишається бажана скоринка. Тому ми зібрали для тебе прості рецепти в аерогрилі.

Тут ти знайдеш і десерт, і м’ясо, і гарнір з картоплі. Тому занотовуй, що можна приготувати в аерогрилі.

Перевірені рецепти для аерогриля

Корисні котлети з курки: рецепт смачної страви

Інгредієнти:

500 г філе курки

1 середній помідор

150 г печериць

150 г тертого сиру

1 ст. л. сметани

1 яйце

Сіль, сушений часник на смак

Приготування

Нарізати дрібно філе курки та додати дрібно нарізаний помідор, натертий сир, порізані печериці.

Змішати сметану з яйцем і додати туди спеції, влити до курки з овочами й перемішати.

Підготувати силіконові форми, розкласти рівномірно суміш. Випікати в аерогрилі 15-20 хв за температури 165°C у режимі курка (або дивитися за функціями твого аерогриля).

Курячі крильця з барбекю: рецепт для аерогриля

Інгредієнти:

12 курячих крилець

255 мл знежиреного кефіру

10 г солі

5 листочків свіжого розмарину

45 г чорного перцю горошком

20 г копченої паприки

Приготування

Спершу треба приготувати маринад, змішавши необхідні інгредієнти. Далі замаринувати в ньому крильця протягом години.

Потім розігріти аерогриль до 200°C, викласти крильця на решітку та готувати приблизно 20-25 хв.

Картопля зі смачною скоринкою: рецепт швидкого приготування

Інгредієнти:

1 кг картоплі

1-2 ст. л. оливкової олії або соняшникової олії

різні спеції до смаку

Приготування

Картоплю нарізати, вилити олію та перемішати. Додати спеції ще раз добре перемішати. Викласти картоплю в аерогриль та запікати близько 30 хв за температури 180°C. Бажано витягувати та помішувати картоплю кожні 5-10 хв.

Бананові мафіни: рецепт солодкої користі

Інгредієнти:

2 стиглих банани

1 яйце

50 г вівсяного борошна

1 ч. л. розпушувача

50 г шоколадних крапель або шматочків чорного шоколаду

1 ч. л. ванільного цукру

Приготування

Банан розім’яти виделкою. Додати яйце, борошно, розпушувач і ванільний цукор та добре перемішайте. Потім додати у тісто шоколад. Розлити суміш у силіконові формочки для мафінів. Випікати 15-20 хв за температури 180°C.

