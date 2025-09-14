Рецепти в аерогрилі: що можна приготувати у цій “чудо печі”

Аерогриль — знахідка для тих, хто має мало місця на кухні та не має духовки. У ньому можна готувати різні страви, а родзинкою є те, що це швидко і залишається бажана скоринка. Тому ми зібрали для тебе прості рецепти в аерогрилі.
Тут ти знайдеш і десерт, і м’ясо, і гарнір з картоплі. Тому занотовуй, що можна приготувати в аерогрилі.
Перевірені рецепти для аерогриля
Корисні котлети з курки: рецепт смачної страви
Інгредієнти:
- 500 г філе курки
- 1 середній помідор
- 150 г печериць
- 150 г тертого сиру
- 1 ст. л. сметани
- 1 яйце
- Сіль, сушений часник на смак
Приготування
Нарізати дрібно філе курки та додати дрібно нарізаний помідор, натертий сир, порізані печериці.
Змішати сметану з яйцем і додати туди спеції, влити до курки з овочами й перемішати.
Підготувати силіконові форми, розкласти рівномірно суміш. Випікати в аерогрилі 15-20 хв за температури 165°C у режимі курка (або дивитися за функціями твого аерогриля).
Курячі крильця з барбекю: рецепт для аерогриля
Інгредієнти:
- 12 курячих крилець
- 255 мл знежиреного кефіру
- 10 г солі
- 5 листочків свіжого розмарину
- 45 г чорного перцю горошком
- 20 г копченої паприки
Приготування
Спершу треба приготувати маринад, змішавши необхідні інгредієнти. Далі замаринувати в ньому крильця протягом години.
Потім розігріти аерогриль до 200°C, викласти крильця на решітку та готувати приблизно 20-25 хв.
Картопля зі смачною скоринкою: рецепт швидкого приготування
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- 1-2 ст. л. оливкової олії або соняшникової олії
- різні спеції до смаку
Приготування
Картоплю нарізати, вилити олію та перемішати. Додати спеції ще раз добре перемішати. Викласти картоплю в аерогриль та запікати близько 30 хв за температури 180°C. Бажано витягувати та помішувати картоплю кожні 5-10 хв.
Бананові мафіни: рецепт солодкої користі
Інгредієнти:
- 2 стиглих банани
- 1 яйце
- 50 г вівсяного борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 50 г шоколадних крапель або шматочків чорного шоколаду
- 1 ч. л. ванільного цукру
Приготування
Банан розім’яти виделкою. Додати яйце, борошно, розпушувач і ванільний цукор та добре перемішайте. Потім додати у тісто шоколад. Розлити суміш у силіконові формочки для мафінів. Випікати 15-20 хв за температури 180°C.
