Як зробити підливу з м’ясом: рецепти густих та ароматних страв

Підливу вважають вдалим доповненням до багатьох страв. Наприклад, її можна додавати до каш, макаронів, картопляного пюре. І найчастіше її готують з м’ясом, адже саме так вона виходить по-особливому ситною та смачною. Як зробити підливу з м’ясом у домашніх умовах — читай у матеріалі.

М’ясна підлива зі свинини на сковороді: рецепт покроково

Інгредієнти:

500 г свинини;

1 цибуля;

1 морква;

2 склянки води;

1 ст. л. пшеничного борошна;

1 ст. л. томатної пасти;

30 г рослинної олії;

сіль до смаку;

спеції сухі на смак.

Спосіб приготування:

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Для підливи бери свинину з невеликими прожилками жиру. Помий її, обсуши паперовим рушником, після чого поріж на невеликі шматочки однакового розміру й обсмаж на сковорідці на сильному вогні до золотистого кольору. Цибулю почисть, дрібно наріж і додай до м’яса. Моркву очисть, натри на великій тертці й також додай у сковорідку до м’яса та цибулі. Все разом смаж близько п’яти хвилин, помішуючи, після чого налий у сковорідку гарячої води або бульйону і туши під кришкою близько 20 хвилин, поки м’ясо стане м’яким. У склянці холодної води розмішай ложку борошна та додай трохи томатної пасти. Все добре перемішай і вилий в сковороду до м’яса. Додай сіль та сухі спеції. Доведи підливу до кипіння, постійно помішуючи. Під час нагрівання підлива стане густішою. Готову підливу подавай у гарячому вигляді з будь-яким гарніром.

Як приготувати м’ясну підливу з яловичини: рецепт

Інгредієнти:

900 г яловичини;

4 склянки води;

цукор;

2-3 цибулі;

1-2 ст. л. томатного соку чи соусу;

2 ст. л. борошна;

2 ст. л. вершкового масла;

3 половники бульйону;

спеції (сіль, чорний перець, перець горошком, лавровий лист);

олія рослинна.

Спосіб приготування:

М’ясо наріж невеликими шматочками. На сковороді на олії швидко обсмаж яловичину до рум’яної скоринки. Переклади м’ясо в посуд для гасіння з товстим дном. У тій же олії пасеруй цибулю, злегка посипавши цукром. Додай цибулю до м’яса. Добре поперчи, влий 4-5 склянки води. Туши на невеликому вогні приблизно 40 хвилин. Окремо на сковороді розтопи жир, всип борошно і смажу, помішуючи, до потемніння маси. Після цього влий з каструлі 3 половники бульйону і швидко розмішай лопаткою до утворення однорідної маси. Додай отриманий соус до м’яса, перемішай. Потім поклади лавровий лист, перець горошком, томатний соус і посоли. Туши на невеликому вогні, помішуючи, ще 20-30 хвилин.

Підлива з м’ясом: як приготувати з курки

Інгредієнти:

3 шт. курячих стегенець;

1 цибуля;

3 зубчики часнику;

1 болгарський перець

3-4 ст. ложки соняшникової олії;

2 ст. ложки томатної пасти;

100 мл води;

сіль до смаку,

1 ч. ложка хмелі-сунелі;

0,5 ч. ложки паприки.

Спосіб приготування:

Курячі стегенця помий і обсуши. Зріж із них м’ясо. Отримане куряче філе наріж невеликими шматочками. Очисть і дрібно наріж цибулю. З зубчиків часнику зніми шкірку, після чого наріж їх на кілька частин. Помий і наріж соломкою стручок солодкого болгарського перцю. У сковороду налий олію. Став її на плиту. Виклади цибулю, часник та перець. Перемішай овочі. Відразу додай до них шматочки курячого м’яса. Туши овочі з м’ясом, помішуючи, близько 10 хвилин. Додай сіль, хмелі-сунелі та порошок паприки. Поклади томатну пасту. Після цього влий воду. Перемішати м’ясо з овочами. Туши курку з томатною підливою ще 10 хвилин на невеликому вогні, періодично помішуючи її. Густоту підливки можна регулювати на власний розсуд, додаючи воду. Коли блюдо приготується, зніми сковороду з плити.

Є страви, які готуються з сирого м’яса. Але треба правильно його вибирати та обробити. Раніше ми розповідали, як приготувати тартар з яловичини.

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