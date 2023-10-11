Як зробити підливу з м’ясом: рецепти густих та ароматних страв

Підливу вважають вдалим доповненням до багатьох страв. Наприклад, її можна додавати до каш, макаронів, картопляного пюре. І найчастіше її готують з м’ясом, адже саме так вона виходить по-особливому ситною та смачною. Як зробити підливу з м’ясом у домашніх умовах — читай у матеріалі.
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Спосіб приготування:
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Є страви, які готуються з сирого м’яса. Але треба правильно його вибирати та обробити. Раніше ми розповідали, як приготувати тартар з яловичини.
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