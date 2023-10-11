Как сделать подливу с мясом: рецепты густых и ароматных блюд

Подливу считают удачным дополнением ко многим блюдам. Например, ее можно добавлять к кашам, макаронам, картофельному пюре. И чаще всего ее готовят с мясом, ведь именно так она получается по-особенному сытной и вкусной. Как сделать подливу с мясом в домашних условиях — читай в материале.

Мясная подлива из свинины на сковороде: рецепт пошагово

Ингредиенты:

500 г свинины;

1 лук;

1 морковь;

2 ст. воды;

1 ст. л. пшеничной муки;

1 ст. л. томатной пасты;

30 г растительного масла;

соль по вкусу;

специи сухие по вкусу.

Способ приготовления:

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Для подливы бери свинину с небольшими прожилками жира. Помой его, обсуши бумажным полотенцем, после чего порежь на небольшие кусочки одинакового размера и обжарь на сковородке на сильном огне до золотистого цвета. Лук почисть, мелко нарежь и добавь к мясу. Морковь очисть, натри на крупной терке и тоже добавь в сковородку к мясу и луку. Все вместе жарь около пяти минут, помешивая, после чего налей в скороводу горячей воды или бульона и туши под крышкой около 20 минут, пока мясо станет мягким. В стакане холодной воды размешай ложку муки и добавь немного томатной пасты. Все хорошо перемешай и вылей в сковороду к мясу. Добавь соль и сухие специи. Доведи подливку до кипения, постоянно помешивая. Во время нагрева подлива станет гуще. Готовую подливу подавай в горячем виде с любым гарниром.

Как приготовить подливу с мясом из говядины

Ингредиенты:

900 г говядины;

4 ст воды;

сахар;

2-3 лука;

1-2 ст. л. томатного сока или соуса;

2 ст. л. муки;

2 ст. л. сливочного масла;

3 половника бульона;

специи (соль, черный перец, перец горошком, лавровый лист);

масло растительное.

Способ приготовления:

Мясо нарежь небольшими кусочками. На сковороде на растительном масле быстро обжарь говядину до румяной корочки. Переложи мясо в посуду для тушения с толстым дном. В том же масле пассируй лук, слегка посыпав сахаром. Добавь лук к мясу. Хорошо поперчи, влей 4-5 стакана воды. Томи на небольшом огне примерно 40 минут. Отдельно на сковороде растопи жир, всыпь муку и жарь, помешивая, до потемнения массы. После этого влей из кастрюли 3 половника бульона и быстро размешай лопаткой до образования однородной массы. Добавь полученный соус к мясу, перемешай. Затем положи лавровый лист, перец горошком, томатный соус и посоли. Томи на небольшом огне, помешивая, еще 20-30 минут.

Подлива с мясом: как приготовить из курицы

Ингредиенты:

3 шт. куриных окорочков;

1 лук;

3 зубчика чеснока;

1 болгарский перец

3-4 ст. ложки подсолнечного масла;

2 ст. ложки томатной пасты;

100 мл воды;

соль — по вкусу,

1 ч. ложка хмели-сунели;

0,5 ч. ложки паприки.

Способ приготовления:

Куриные окорочка помой и обсуши. Срежь с них мясо. Полученное куриное филе нарежь небольшими кусочками. Очисть и нарежь мелко лук. С зубчиков чеснока сними кожуру, после чего нарежь их на несколько частей. Помой и нарежь соломкой стручок сладкого болгарского перца. В сковороду налей растительное масло. Ставь его на плиту. Выложи лук, чеснок и перец. Перемешай овощи. Сразу же добавь к ним кусочки куриного мяса. Туши овощи с мясом, помешивая, около 10 минут. Добавь соль, хмели-сунели и порошок паприки. Ложи томатную пасту. После этого влей воду. Перемешай мясо с овощами. Туши курицу с томатной подливкой еще 10 минут на небольшом огне, периодически помешивая ее. Густоту подливки можно регулировать на свое усмотрение, добавляя воду. Когда блюдо приготовится, сними сковороду с плиты.

Есть блюда, которые готовятся из сырого мяса. Но нужно правильно его выбирать и обрабатывать. Ранее мы рассказывали, как приготовить тартар из говядины.

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