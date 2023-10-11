Как сделать подливу с мясом: рецепты густых и ароматных блюд

Подливу считают удачным дополнением ко многим блюдам. Например, ее можно добавлять к кашам, макаронам, картофельному пюре. И чаще всего ее готовят с мясом, ведь именно так она получается по-особенному сытной и вкусной. Как сделать подливу с мясом в домашних условиях — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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Есть блюда, которые готовятся из сырого мяса. Но нужно правильно его выбирать и обрабатывать. Ранее мы рассказывали, как приготовить тартар из говядины.
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