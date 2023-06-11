Без шкоди для фігури! Як приготувати кекси з яблуком та висівками — рецепт

Якщо ти стежиш за фігурою, а солоденького хочеться — не біда! Випічка може бути корисною та не псувати дієту. Читай у нашому матеріалі, як приготувати дієтичні кекси з яблуком та висівками. Покроковий рецепт приготування кексів нижче.

Дієтичні кекси з яблуком: покроковий рецепт

Корисні рецепти — це скарб. Особливо ті, в яких немає цукру. Адже він шкідливий. До речі, раніше ми розповідали, як цукор та штучні підсолоджувачі впливають на наше здоров’я.

Приготувати корисну випічку зовсім нескладно, якщо в тебе є кілька простих інгредієнтів. З фруктів, вівсяних пластівців та йогурту можна приготувати дієтичні кекси. За смаком вони будуть точно кращими, ніж магазинні.

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А головне, таку випічку можна давати навіть малюкам, адже в ній немає сильних алергенів, вона проста і смачна. Читай рецепт, як приготувати дієтичні кекси з яблуком та висівками.

Знадобиться

Вівсяні пластівці — 200 г

Висівки — 2 ст.л.

Банан — 1 шт.

Яблуко — 1 шт.

Йогурт несолодкий — 140 мл

Кокосова стружка — 50 г

Родзинки — 30 г

Для приготування кексів тобі знадобиться трохи менше, ніж година! Тому це простий і швидкий рецепт приготування корисних солодощів. А ще — кекси без цукру, тому ти можеш готувати такі своїм дітям.

Приготування

Помий яблуко та натри його на крупній тертці. Вівсяні пластівці змішай у мисочці з родзинками, висівками та кокосовою стружкою. У блендері збий банан з йогуртом. Суміш з пластівцями змішай з йогуртовою. Додай натерті яблука та добре розмішай. Вилий тісто у формочки для кексів. Розігрій духовку до 180°C, постав кекси запікатися на 30 хвилин. Готово!

Раніше ми розповідали, як приготувати вологий апельсиново-маковий кекс.

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