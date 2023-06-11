Без шкоди для фігури! Як приготувати кекси з яблуком та висівками — рецепт

Якщо ти стежиш за фігурою, а солоденького хочеться — не біда! Випічка може бути корисною та не псувати дієту. Читай у нашому матеріалі, як приготувати дієтичні кекси з яблуком та висівками. Покроковий рецепт приготування кексів нижче.
Корисні рецепти — це скарб. Особливо ті, в яких немає цукру. Адже він шкідливий. До речі, раніше ми розповідали, як цукор та штучні підсолоджувачі впливають на наше здоров’я.
Приготувати корисну випічку зовсім нескладно, якщо в тебе є кілька простих інгредієнтів. З фруктів, вівсяних пластівців та йогурту можна приготувати дієтичні кекси. За смаком вони будуть точно кращими, ніж магазинні.
А головне, таку випічку можна давати навіть малюкам, адже в ній немає сильних алергенів, вона проста і смачна. Читай рецепт, як приготувати дієтичні кекси з яблуком та висівками.
Знадобиться
Фото: Pexels
Для приготування кексів тобі знадобиться трохи менше, ніж година! Тому це простий і швидкий рецепт приготування корисних солодощів. А ще — кекси без цукру, тому ти можеш готувати такі своїм дітям.
Приготування
Раніше ми розповідали, як приготувати вологий апельсиново-маковий кекс.
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