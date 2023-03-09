Вологий та соковитий апельсиново-маковий кекс: рецепт смачної випічки

Домашня випічка — це неймовірно смачно, а ще й корисно, адже ти власноруч підбираєш усі продукти та їх дозування. Однак часто випічка може вдатися сухою, через що десерт вийде не настільки смачним.

З рецептом вологого апельсиново-макового кексу від Переможниці СуперМама 2 та учасниці МайстерШеф 11 Віталіни Мкртчян, ти забудеш про цю проблему й відкриєш для себе випічку по-новому.

Легкий, вологий та ароматний кекс розкривається апельсиновим смаком, та приємним хрумкотом від маку, а покроковий рецепт приготування вже чекає на тебе у матеріалі.

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Апельсиново-маковий кекс: покроковий рецепт

Для приготування цього кексу тобі не знадобиться дорогих інгредієнтів. Усе просто та доступно кожному домашньому кондитеру.

Інгредієнти

Цукор — 180 гр

Цедра двох апельсинів

Вершкове масло — 120 гр

Яйця кімнатної температури — 2 шт.

Молоко — 60мл

Кефір або грецький йогурт — 60мл

Апельсиновий фреш — 2 ст.л.

Борошно — 240 гр

Розпушувач — 1 ч.л.

Мак — 3 ст.л.

Дрібка солі

Ваніль

Для глазурі тобі знадобиться:

Цукрова пудра — 200 грм

Лимонний сік — 1 ст.л

Апельсиновий сік — 1 ст.л

Молока або вершків — 1 ст.л

Розтопленого вершкового масла — 1 ст.л

Приготування апельсиново-макового кексу

Тісто

Почнемо одразу з секретів Віталіни Мкртчян. У великій мисці змішай цукровий пісок з цедрою апельсина. Пальцями втирай цедру лимона в цукор, допоки цукор не стане ароматним та вологим.

До отриманого цукру додай розтоплене вершкове масло та збий все разом до однорідності. Потім додай яйця і знову перемішай. Наступними вмішай у суміш сметану, молоко, лимонний сік і ваніль.

Тепер, помішуючи, всип мак та сухі інгредієнти : борошно, розпушувач і сіль. Перемішуй все до тих пір, поки продукти не з’єднаються, — тісто готове.

Випікання

Розігрій духовку до 165 °С, змасти маслом форму, застели її пергаментом й виклади туди тісто. Випікай від 50 хвилин до години. Можеш орієнтуватися на паличку. Встав її всередину кексу: якщо витягнеш її чистою, то бісквіт пропікся.

Глазур

На фінальному етапі, доки пиріг остигає, треба зробити апельсинову глазур. Для цього зʼєднай всі інгредієнти для глазурі в мисці й збий.

Якщо глазур здається надто густою, додай додаткову чайну ложку молока та продовжуй збивати, доки вона не досягне потрібної, стікаючої консистенції.

Оформлення

Коли пиріг охолоне, вийми його з форми та полий глазур’ю, щоб вона стекла з боків. Перш ніж нарізати, дай глазурі постояти кілька хвилин, щоб застигнути.

Якщо ж звичайні бісквіти, торти й інша випічка тобі набридли, можеш приготувати хіт кав’ярень, ніжний й повітряний — маренговий рулет. Рецепт приготування вже чекає на тебе у матеріалі.

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