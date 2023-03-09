На свято та будень: як приготувати меренговий рулет

Десерти — та частина кухні, перед якою мало хто встоїть. Особливо важко втриматися, якщо шкоди від десерту практично немає! Це, наприклад, меренговий рулет.
Як приготувати меренговий рулет з вишнею — шукай у матеріалі.
Взагалі, начинку можна робити будь-якою. Проте вишня смакує найкраще, бо додає до солодкого десерту кислинку.
На тісто тобі знадобляться:
Pexels
Для крему використай:
Ще один улюбленець з десертів — синабон. Як приготувати синабони вдома та які секрети варто знати — читай у матеріалі.
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