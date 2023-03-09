На свято та будень: як приготувати меренговий рулет

Десерти — та частина кухні, перед якою мало хто встоїть. Особливо важко втриматися, якщо шкоди від десерту практично немає! Це, наприклад, меренговий рулет.

Як приготувати меренговий рулет з вишнею — шукай у матеріалі.

Меренговий рулет: рецепт

Взагалі, начинку можна робити будь-якою. Проте вишня смакує найкраще, бо додає до солодкого десерту кислинку.

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Інгредієнти для меренгового рулету з вишнею

На тісто тобі знадобляться:

Яєчний білок — 4 шт;

Цукор — 200 г;

Щіпка солі.

Для крему використай:

Вершки 35% — 150 мл;

Цукор — 50 г;

Сир вершковий — 200 г;

Вишня без кісточок — 1 стакан.

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Приготування меренгового рулету з вишнею

Спочатку варто приготувати меренгу. Для цього треба збити вершки з дрібкою солі до появи піни. Тоді додай цукор та збивай ще сім хвилин до стійкої піни. Для приготування крему збий блендером вершки та цукор. Додай до крему сир та перемішай ложкою. Вистели на деко папір для випічки. На нього виклади збиті для тіста білки висотою в один сантиметр та відправ у розігріту до 180ºС духову піч на 20 хвилин. Після випікання корж треба вийняти разом із папером, поверх накрити іншим шматком паперу та перевернути. Зніми папір та залиши корж вистигати для еластичного згортання. На прохололий корж викласти крем та вишні без кісточок. Згорни корж в рулет, а зверху змасти його залишками крему, прикрась ягодами чи тертим шоколадом.

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