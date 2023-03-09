На праздник и будни: как приготовить меренговый рулет

Десерты — та часть кухни, перед которой мало кто устоит. Особенно трудно удержаться, если вреда от десерта практически нет! Такой, к примеру, меренговый рулет.

Как приготовить меренговый рулет с вишней — ищи в материале.

Меренговый рулет: рецепт

Вообще начинку можно делать любой. Однако вишня сюда подойдет лучше, потому что добавляет к сладкому десерту кислинку.

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Ингредиенты для меренгового рулета с вишней

Для теста тебе понадобятся:

Яичный белок — 4 шт;

Сахар — 200 г;

Щепотка соли.

Для крема используй:

Сливки 35% — 150 мл;

Сахар — 50 г;

Сыр сливочный — 200 г;

Вишню без косточек — 1 стакан.

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Приготовление меренгового рулета с вишней

Сначала следует приготовить меренгу. Для этого нужно взбить сливки с щепоткой соли до появления пены. Потом добавь сахар и взбивай еще семь минут до стойкой пены. Для приготовления крема взбей блендером сливки и сахар. Добавь в крем сыр и перемешай ложкой. Выстели на противень бумагу для выпечки. На нее выложи взбитые для теста белки высотой в один сантиметр и отправь в разогретую до 180ºС духовую печь на 20 минут. После выпечки тесто нужно вынуть вместе с бумагой, поверх накрыть другим листом бумаги и перевернуть. Сними бумагу и оставь тесто остывать для эластичного сворачивания. На прохладный корж выложить крем и вишни без косточек. Сверни меренгу в рулет, а сверху смажь ее остатками крема, укрась ягодами или тертым шоколадом.

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