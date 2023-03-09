На праздник и будни: как приготовить меренговый рулет

Десерты — та часть кухни, перед которой мало кто устоит. Особенно трудно удержаться, если вреда от десерта практически нет! Такой, к примеру, меренговый рулет.
Как приготовить меренговый рулет с вишней — ищи в материале.
Вообще начинку можно делать любой. Однако вишня сюда подойдет лучше, потому что добавляет к сладкому десерту кислинку.
Для теста тебе понадобятся:
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Для крема используй:
Еще один любимец из десертов — синабон. Как приготовить синабоны дома и какие секреты следует знать — читай в материале.
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