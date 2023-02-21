Классический или со сливочным сыром? Простые рецепты японского моти

Традиционные десерты — это привычная классика, которая выручит в любой ситуации. Но иногда хочется попробовать что-нибудь интересное и необычное для нашей культуры. Японские сладости — вкусные и питательные, но еще не пользуются широкой популярностью среди украинцев.

Если тебе нравится японская культура питания и ты ищешь рецепт тематических сладостей — в нашем материале ты сможешь найти рецепт японского моти.

Рецепт моти

Моти — это небольшие пирожные, состоящие из клейкого рисового теста, приготовленного нестандартным способом. Дополнительно это тесто можно начинять разными начинками.

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Рецепт классической моти и с начинкой мы подготовили ниже.

Рецепт классической моти

Классический моти готовится двадцать минут. Для приготовления моти по классическому рецепту нужно купить рисовую муку — поэтому обрати на это внимание.

Ингредиенты для моти

100 г сахарной пудры;

50 г рисовой муки;

150 мл воды;

Краситель (на кончике ножа);

Кукурузная мука или крахмал.

Приготовление классического моти

В миске соедини рисовую муку с сахарной пудрой. К воде добавь краситель, влей цветную воду в муку. Постепенно замешивай тесто. Затем накрой миску пищевой пленкой и отправь в микроволновку на одну минуту. Перемешай тесто до состояния однородности. После этого снова накрой тесто пленкой и еще на минуту поставь в микроволновку. Перемешай тесто и выложи его на рабочую поверхность, предварительно присыпанную кукурузной мукой. Когда тесто немного остынет, раскатай его и вырежи кружочки — из них сформируй шарики. Готово! Подавать моти можно в чай, или есть соло — как тебе по вкусу!

Рецепт моти с начинкой

Обычно моти готовят с начинкой. Вікна предлагают тебе попробовать рецепт со сливочным творогом и фруктами. Такой десерт понравится даже детям!

Ингредиенты для моти с начинкой

220 г воды;

100 г сахара;

100 г рисовой клейкой муки;

Кукурузный крахмал (для присыпки и раскачки теста).

Для начинки возьми:

50 г сливочного творога;

50 г жирных сливок;

Любые фрукты или ягоды.

Приготовление моти с начинкой

Первой следует приготовить начинку. Для этого соедини холодные сливки со сливочным сыром и сбей массу до стойких пиков. Выложи начинку в кондитерский мешок. Фрукты порежь на небольшие кусочки, ягоды выбирай меньшего размера. Для теста смешай сахар, муку и воду. Накрой пищевой пленкой и положи в микроволновку на две минуты. Вынь тесто, перемешай его и снова отправь в микроволновку на минуту. Положи тесто на поверхность, раскачай его и вырежи круги. Положи в кольца теста начинку, сформируй шарики и отправь в холодильник на 30 или 40 минут.

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