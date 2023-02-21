Классический или со сливочным сыром? Простые рецепты японского моти

Традиционные десерты — это привычная классика, которая выручит в любой ситуации. Но иногда хочется попробовать что-нибудь интересное и необычное для нашей культуры. Японские сладости — вкусные и питательные, но еще не пользуются широкой популярностью среди украинцев.
Если тебе нравится японская культура питания и ты ищешь рецепт тематических сладостей — в нашем материале ты сможешь найти рецепт японского моти.
Моти — это небольшие пирожные, состоящие из клейкого рисового теста, приготовленного нестандартным способом. Дополнительно это тесто можно начинять разными начинками.
Рецепт классической моти и с начинкой мы подготовили ниже.
Классический моти готовится двадцать минут. Для приготовления моти по классическому рецепту нужно купить рисовую муку — поэтому обрати на это внимание.
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Обычно моти готовят с начинкой. Вікна предлагают тебе попробовать рецепт со сливочным творогом и фруктами. Такой десерт понравится даже детям!
Для начинки возьми:
Если на японской кухне останавливаться не хочется, попробуй приготовить американское рагу по невероятному рецепту!
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