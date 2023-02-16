В лучших африканских традициях: оригинальный рецепт арахисового рагу Маафе

Если европейская и азиатская кухня тебе не по вкусу, нужно попробовать что-то новое и особенное. Может быть, смесь говядины, овощей, арахисового масла и кокосового молока тебе понравится? В материале мы рассказываем, как приготовить африканское арахисовое рагу — Маафе.

Африканское арахисовое рагу Маафе: пошаговый рецепт

Победитель девятого сезона МастерШеф Сергей Денисов поделился интересным и вкусным рецептом арахисового рагу. В основе блюда говядина, овощи и арахисовая паста (масло). Читай, как приготовить арахисовое рагу.

Маафе — основное блюдо африканской кухни. Именно арахис дает блюду тонкий вкус. Маафе придумали народы мандинка и бамбара в Мали. В африканских странах рецепты отличаются, но несколько ингредиентов являются базовыми — мясо, морковь, лук, чеснок и листовые овощи или корнеплоды.

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Традиционно арахисовое рагу подают с рисом или кускусом. Мы расскажем простой, но такой вкусный рецепт арахисового рагу Маафе. Попробуй приготовить!

Понадобится

Говядина (или другое мясо) — 500 г

500 г Лук — 150 г

150 г Морковь — 150 г

150 г Бульон — 100 мл

100 мл Арахисовая паста (масло) — 70 г

Томатная паста — 50 г

Кокосовое молоко — 50 мл

50 мл Специи — по вкусу

Приготовление

Подготовь все необходимые ингредиенты. Обжарь говядину, лук и морковь до золотистой корочки. Добавь в рагу специи, томатную и арахисовую пасту. Затем залей все бульоном и туши на медленном огне 1,5–2 часа. В самом конце добавь немного кокосового молока и зелени. Подавай арахисовое рагу Маафе с белым рисом или кускусом.

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