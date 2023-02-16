В лучших африканских традициях: оригинальный рецепт арахисового рагу Маафе

Если европейская и азиатская кухня тебе не по вкусу, нужно попробовать что-то новое и особенное. Может быть, смесь говядины, овощей, арахисового масла и кокосового молока тебе понравится? В материале мы рассказываем, как приготовить африканское арахисовое рагу — Маафе.
Победитель девятого сезона МастерШеф Сергей Денисов поделился интересным и вкусным рецептом арахисового рагу. В основе блюда говядина, овощи и арахисовая паста (масло). Читай, как приготовить арахисовое рагу.
Маафе — основное блюдо африканской кухни. Именно арахис дает блюду тонкий вкус. Маафе придумали народы мандинка и бамбара в Мали. В африканских странах рецепты отличаются, но несколько ингредиентов являются базовыми — мясо, морковь, лук, чеснок и листовые овощи или корнеплоды.
Традиционно арахисовое рагу подают с рисом или кускусом. Мы расскажем простой, но такой вкусный рецепт арахисового рагу Маафе. Попробуй приготовить!
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Фото: Pexels
Приготовление
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