У найкращих африканських традиціях: оригінальний рецепт арахісового рагу Маафе

Якщо європейська та азійська кухня тобі не смакує, треба скуштувати щось нове та особливе. Можливо, суміш яловичини, овочів, арахісового масла та кокосового молока тобі сподобається? У матеріалі ми розповідаємо, як приготувати африканське арахісове рагу — Маафе.

Африканське арахісове рагу Маафе: покроковий рецепт

Переможець дев’ятого сезону МастерШеф Сергій Денисов поділився цікавим і дуже смачним рецептом арахісового рагу. В основі страви — яловичина, овочі та арахісова паста (масло). Читай, як приготувати арахісове рагу.

Маафе — основна страва африканської кухні. Саме арахіс дає страві тонкий смак. Маафе вигадали народи мандінка та бамбара в Малі. В африканських країнах рецепти відрізняються, але кілька інгредієнтів є базовими — м’ясо, морква, цибуля, часник та листові овочі або коренеплоди.

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Традиційно арахісове рагу подають з рисом або кускусом. Ми розповімо простий, але такий смачний рецепт арахісового рагу Маафе. Спробуй приготувати!

Знадобиться

Яловичина (або інше м’ясо) — 500 г

Цибуля — 150 г

Морква — 150 г

Бульйон — 100 мл

Арахісова паста (масло) — 70 г

Томатна паста — 50 г

Кокосове молоко — 50 мл

Спеції — за смаком

Приготування

Підготуй усі необхідні інгредієнти. Обсмаж яловичину, цибулю та моркву до золотавої скоринки. Додай до рагу спеції, томатну та арахісову пасту. Потім залий усе бульйоном та тушкуй на повільному вогні 1,5–2 години. Наприкінці додай трохи кокосового молока та зелені. Подавай арахісове рагу Маафе з білим рисом або кускусом.

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