У найкращих африканських традиціях: оригінальний рецепт арахісового рагу Маафе

Якщо європейська та азійська кухня тобі не смакує, треба скуштувати щось нове та особливе. Можливо, суміш яловичини, овочів, арахісового масла та кокосового молока тобі сподобається? У матеріалі ми розповідаємо, як приготувати африканське арахісове рагу — Маафе.
Переможець дев’ятого сезону МастерШеф Сергій Денисов поділився цікавим і дуже смачним рецептом арахісового рагу. В основі страви — яловичина, овочі та арахісова паста (масло). Читай, як приготувати арахісове рагу.
Маафе — основна страва африканської кухні. Саме арахіс дає страві тонкий смак. Маафе вигадали народи мандінка та бамбара в Малі. В африканських країнах рецепти відрізняються, але кілька інгредієнтів є базовими — м’ясо, морква, цибуля, часник та листові овочі або коренеплоди.
Традиційно арахісове рагу подають з рисом або кускусом. Ми розповімо простий, але такий смачний рецепт арахісового рагу Маафе. Спробуй приготувати!
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Фото: Pexels
Приготування
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