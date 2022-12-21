Швидко і ситно: рецепт традиційного гуляшу з яловичини та квасолі від Євгена Клопотенка

Якщо ти шукаєш смачну страву, яку не треба довго готувати, гуляш — це те, що ти шукаєш!

Гуляш — це традиційна угорська м’ясна страва. Готувати його можна у формі рагу чи супу, залежить від твоїх побажань.

Особливістю гуляшу можна назвати паприку — у цій страві вона виступає обов’язковою частиною страви на рівні з м’ясом.

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Тож почнімо готувати гуляш за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Інгредієнти

500 г задньої частини телятини

0,5 перцю чилі

20 г паприки

2 лаврових листки

2 солодких перці

2 ст. л. томатної пасти

4 зубчики часнику

1 ріпчаста цибуля

50 мл води

0,5 ч. л. кмину

1 банка консервованої білої квасолі

4 ст. л. олії

сіль — на смак

чорний мелений перець — на смак

Покроковий рецепт гуляшу з яловичиною та квасолею

Телятину нарізаємо кубиками зі стороною приблизно 3 см. Довільними шматками нарізаємо солодкий перець, цибулю — півкільцями, зубчики часнику чавимо пласкою стороною ножа. Візьми нарізані овочі, 2 ст. л. томатної пасти, 50 мл води, 1 ст. л. олії та солі до смаку і переклади усе в чашу блендера та перебий до однорідної маси, щоб утворилось овочеве пюре. На розігріту пательню додаємо 3 ст. л. олії, м’ясо та 0,5 перцю чилі. Додай трішки солі та смаж м’ясо на великому вогні до утворення золотистої скоринки. Додай на пательню овочеве пюре, за потреби — води, щоб страва тушкувалась. Додай 20 г паприки, 2 лаврових листка і 0,5 ч. л. кмину, чорного перцю на смак і тушкуй протягом 30-40 хвилин на слабкому вогні. Додай банку квасолі, перемішай та тушкуй ще 15 хвилин.

Наш гуляш готовий! Смачного!

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