Швидко і ситно: рецепт традиційного гуляшу з яловичини та квасолі від Євгена Клопотенка

Якщо ти шукаєш смачну страву, яку не треба довго готувати, гуляш — це те, що ти шукаєш!
Гуляш — це традиційна угорська м’ясна страва. Готувати його можна у формі рагу чи супу, залежить від твоїх побажань.
Особливістю гуляшу можна назвати паприку — у цій страві вона виступає обов’язковою частиною страви на рівні з м’ясом.
Тож почнімо готувати гуляш за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Покроковий рецепт гуляшу з яловичиною та квасолею
Наш гуляш готовий! Смачного!
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