Їжа та рецепти

Смак дитинства з приємними спогадами! Рецепт тертого пирога, який готувала чи не кожна мама

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Грудня 2022, 16:30
Тертий пиріг: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка
Фото: Сайт Євгена Клопотенко

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