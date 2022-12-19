Смак дитинства з приємними спогадами! Рецепт тертого пирога, який готувала чи не кожна мама

Тертий пиріг — це те, що дарує відчуття затишку. Інколи буває так, що запах викликає спогади. Здається, саме це і робить смачна випічка.

Особисто в мене з тертим пирогом пов’язані тільки теплі й приємні спогади. Ми з мамою часто робили його як для себе, так і для друзів та на шкільні ярмарки. Найбільшою проблемою було лише те, яку ж начинку зробити для тертого пирога.

Тож я залюбки поділюся домашнім рецептом тертого пирога, а також ти дізнаєшся рецепт цієї випічки від Євгена Клопотенка.

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Рецепт тертого пирога від Євгена Клопотенка

Інгредієнти для тертого пирога

Для тіста:

420 г борошна пшеничного

200 г масла

250 г цукру

10 г цукру ванільного

2 яйця

10 г розпушувача

дрібка солі

Для начинки:

400 г чорної смородини (свіжої або замороженої)

200 г цукру

5 гілочок фіолетового базиліку

Приготування тертого пирога від Євгена Клопотенка

Насамперед треба підготувати начинку. У сотейнику з’єднати чорну смородину або будь-які інші ягоди з цукром. Поставити на сильний вогонь на 2–3 хвилини, щоб почав виділятися сік. Цукор має розчинитися.

Уварювати масу 15–20 хвилин, постійно помішуючи, щоб ягоди не підгоріли.

Базилік дрібно нарізати й додати до ягід. Варити ще кілька хвилин до готовності. Можна переходити до приготування тіста.

Масло нарізати кубиками й покласти у миску, щоб воно підтануло. До нього додати цукор ванільний та звичайний. Збити масу до пишності. Можна це зробити вінчиком або використати міксер.

Додати яйця по одному і продовжувати збивати. Додати борошно і розпушувач. Вимісити тісто.

Далі його треба розділити на частини. Можна використовувати третину як основу, а решту, 2/3 тіста, натерти зверху. Тоді пиріг буде пишнішим. Або зробити навпаки — більшу частину зробити основою, а меншу потерти. Тоді пиріг буде хрусткішим.

Ту частину, яку натиратимеш, треба обгорнути харчовою плівкою та покласти на 30 хвилин у морозильну камеру. Іншу частину — розкачати на деко і залишити відпочивати.

Потім на основу пирога покласти начинку. Тісто дістати з морозильної камери й натерти зверху на великій терці.

Випікати пиріг за температури 180 °C 25–30 хв.

Тертий пиріг: домашній рецепт

Цей рецепт тертого пирога трішки простіший, але нічим не гірший! За начинку може слугувати будь-яке варення, яке є у тебе вдома. Також можна використати різноманітні ягоди чи фрукти. Тут можна фантазувати, головне — тісто.

Інгредієнти для домашнього тертого пирога:

1 склянка цукру

2 яйця

250 г маргарину

4 склянки борошна

1 ч. л. соди



оцет, щоб погасити соду

Приготування домашнього тертого пирога

Маргарин заздалегідь дістати з холодильника та нарізати кубиками, залишити у мисці, щоб він став м’яким. Збити маргарин з яйцями, цукром ванільним і звичайним. Оцтом погасити чайну ложку соди й додати до суміші, добре перемішати. Додати борошно й вимісити тісто. Розділити тісто на дві частини. Одну треба обгорнути харчовою плівкою й поставити у морозильну камеру на 30 хвилин, іншу — розкачати як основу. Основу змастити варенням, зверху потерти частину тіста з морозильної камери. Тертий пиріг випікати за температури 180 °C 25–30 хв.

Якщо кілька разів приготувати цей пиріг, можна навчитися робити його швидко. Тоді весь процес не займатиме багато часу, а приноситиме задоволення. Сам тертий пиріг даруватиме лише приємні враження та неймовірний смак!

Ще одна випічка, яка здивує твоїх рідних та подарує хороший настрій, — перевернутий мандариновий пиріг від Ектора Хіменеса-Браво. Покроковий рецепт можна знайти за посиланням.

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