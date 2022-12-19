Смак дитинства з приємними спогадами! Рецепт тертого пирога, який готувала чи не кожна мама

Тертий пиріг — це те, що дарує відчуття затишку. Інколи буває так, що запах викликає спогади. Здається, саме це і робить смачна випічка.
Особисто в мене з тертим пирогом пов’язані тільки теплі й приємні спогади. Ми з мамою часто робили його як для себе, так і для друзів та на шкільні ярмарки. Найбільшою проблемою було лише те, яку ж начинку зробити для тертого пирога.
Тож я залюбки поділюся домашнім рецептом тертого пирога, а також ти дізнаєшся рецепт цієї випічки від Євгена Клопотенка.
Для тіста:
Для начинки:
Фото: сайт Євгена Клопотенка
Цей рецепт тертого пирога трішки простіший, але нічим не гірший! За начинку може слугувати будь-яке варення, яке є у тебе вдома. Також можна використати різноманітні ягоди чи фрукти. Тут можна фантазувати, головне — тісто.
Інгредієнти для домашнього тертого пирога:
Якщо кілька разів приготувати цей пиріг, можна навчитися робити його швидко. Тоді весь процес не займатиме багато часу, а приноситиме задоволення. Сам тертий пиріг даруватиме лише приємні враження та неймовірний смак!
Ще одна випічка, яка здивує твоїх рідних та подарує хороший настрій, — перевернутий мандариновий пиріг від Ектора Хіменеса-Браво. Покроковий рецепт можна знайти за посиланням.
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