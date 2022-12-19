Вкус детства с приятными воспоминаниями! Рецепт тертого пирога, который готовила почти каждая мама

Тертый пирог — это то, что дарит чувство уюта. Иногда бывает так, что запах вызывает воспоминания. Кажется, именно это и делает вкусная выпечка.
Лично у меня с тертым пирогом связаны только теплые и приятные воспоминания. Мы с мамой часто делали его как для себя, так и для друзей и на школьные ярмарки. Самой большой проблемой было только то, какую же начинку сделать для тертого пирога.
Так что я охотно поделюсь домашним рецептом тертого пирога, а также ты узнаешь рецепт этой выпечки от Евгения Клопотенко.
Для теста:
Для начинки:
Фото: сайт Евгения Клопотенко
Этот рецепт тертого пирога немного проще, но ничем не хуже! Начинкой может быть любое варенье, которое есть у тебя дома. Также можно использовать разнообразные ягоды или другие фрукты. Здесь можно фантазировать, главное — тесто.
Ингредиенты для домашнего тертого пирога:
Если несколько раз приготовить этот пирог, то можно научиться делать его быстро. Тогда весь процесс не будет занимать много времени, а будет доставлять удовольствие. Сам тертый пирог будет дарить только приятные ощущения и невероятный вкус!
Еще одна выпечка, которая удивит твоих родных и подарит хорошее настроение, — перевернутый мандариновый пирог от Эктора Хименеса-Браво. Пошаговый рецепт можно найти по ссылке.
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