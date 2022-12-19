Вкус детства с приятными воспоминаниями! Рецепт тертого пирога, который готовила почти каждая мама

Тертый пирог — это то, что дарит чувство уюта. Иногда бывает так, что запах вызывает воспоминания. Кажется, именно это и делает вкусная выпечка.

Лично у меня с тертым пирогом связаны только теплые и приятные воспоминания. Мы с мамой часто делали его как для себя, так и для друзей и на школьные ярмарки. Самой большой проблемой было только то, какую же начинку сделать для тертого пирога.

Так что я охотно поделюсь домашним рецептом тертого пирога, а также ты узнаешь рецепт этой выпечки от Евгения Клопотенко.

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Рецепт тертого пирога от Евгения Клопотенко

Ингредиенты для тертого пирога

Для теста:

420 г муки пшеничной

200 г сливочного масла

250 г сахара

10 г сахара ванильного

2 яйца

10 г разрыхлителя

щепотка соли

Для начинки:

400 г черной смородины (свежей или замороженной)

200 г сахара

5 веточек фиолетового базилика

Приготовление тертого пирога от Евгения Клопотенко

В первую очередь нужно подготовить начинку. В сотейнике соединить черную смородину или любые другие ягоды с сахаром. Поставить на сильный огонь на 2–3 минуты, чтобы начал выделяться сок. Сахар должен раствориться.

Уваривать массу 15–20 минут, постоянно помешивая, чтобы ягоды не подгорели.

Базилик мелко порезать и добавить к ягодам. Варить еще несколько минут до готовности. Можно переходить к приготовлению теста.

Сливочное масло нарезать кубиками и положить в миску, чтобы оно подтаяло. К нему добавить сахар ванильный и обычный. Сбить массу до пышности. Можно сделать это венчиком или использовать миксер.

Добавлять яйца по одному и продолжать взбивать. Добавить муку и разрыхлитель. Вымесить тесто.

Далее его следует разделить на части. Можно использовать треть в качестве основания, а остальное, 2/3 теста, натереть сверху. Тогда пирог будет пышнее. Или сделать наоборот — большую часть сделать основой, а меньшую — потереть. Тогда пирог будет более хрустящим.

Ту часть, которую будешь натирать, нужно обернуть пищевой пленкой и положить на 30 минут в морозильную камеру. Другую часть — раскатать на противень и оставить отдыхать.

Затем на основание пирога положить начинку. Тесто достать из морозильной камеры и натереть сверху на большой терке.

Выпекать пирог при температуре 180 °C 25–30 минут.

Тертый пирог: домашний рецепт

Этот рецепт тертого пирога немного проще, но ничем не хуже! Начинкой может быть любое варенье, которое есть у тебя дома. Также можно использовать разнообразные ягоды или другие фрукты. Здесь можно фантазировать, главное — тесто.

Ингредиенты для домашнего тертого пирога:

1 стакан сахара

2 яйца

250 г маргарина

4 стакана муки

1 ч. л. соды

уксус, чтобы погасить соду

Приготовление домашнего тертого пирога

Маргарин предварительно достать из холодильника и нарезать кубиками, оставить в миске, чтобы он стал мягким. Взбить маргарин с яйцами, ванильным сахаром и обычным. Уксусом погасить чайную ложку соды и добавить в смесь, хорошо перемешать. Добавить муку и вымесить тесто. Разделить тесто на две части. Одну надо обернуть пищевой пленкой и поставить в морозильную камеру на 30 минут, другую раскатать как основу. Основание пирога смазать вареньем, сверху потереть часть теста из морозильной камеры. Тертый пирог выпекать при температуре 180 °C 25–30 минут.

Если несколько раз приготовить этот пирог, то можно научиться делать его быстро. Тогда весь процесс не будет занимать много времени, а будет доставлять удовольствие. Сам тертый пирог будет дарить только приятные ощущения и невероятный вкус!

Еще одна выпечка, которая удивит твоих родных и подарит хорошее настроение, — перевернутый мандариновый пирог от Эктора Хименеса-Браво. Пошаговый рецепт можно найти по ссылке.

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