Еда и рецепты

Вкус детства с приятными воспоминаниями! Рецепт тертого пирога, который готовила почти каждая мама

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 декабря 2022, 16:30
Тертий пиріг: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка
Фото: Сайт Евгения Клопотенко

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