Новогодний цитрус заиграет новыми красками — рецепт мандаринового пирога от Эктора Хименеса-Браво

Кажется, что к Новому году мандарины заполняют все наше пространство. Цитрусовые уже стали неким неписаным символом этого праздника. Первые мандарины мы начинаем есть, наверное, в ноябре. Тогда становится понятно — Новый год не за горами!
Кажется, это невозможно, но мандарины могут надоедать. Поэтому нужно их несколько видоизменять. Судья проекта МастерШеф Эктор Хименес Браво поделился вкусным рецептом мандаринового пирога.
— Помните ананасовый перевернутый пирог Бри Ван де Камп из Отчаянных домохозяек? — поинтересовался у подписчиков Эктор. Ведь это почти такой же пирог, только вместо ананасов — мандарины.
Ингредиенты для мандаринового пирога:
Ингредиенты для карамели:
Эктор отмечает, что для приготовления пирога лучше всего подойдут небольшие и сладкие мандаринки. Чем светлее цитрусовые, тем они более кислые.
Мы привыкли к вкусным сытным блюдам на новогоднем столе. Для этого хозяйка или хозяин целый день проводят на кухне. А если выбрать блюда, на которые нужно не много времени? Ранее мы рассказывали о легких блюдах на Новый год 2023 года.
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