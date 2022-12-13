Новогодний цитрус заиграет новыми красками — рецепт мандаринового пирога от Эктора Хименеса-Браво

Кажется, что к Новому году мандарины заполняют все наше пространство. Цитрусовые уже стали неким неписаным символом этого праздника. Первые мандарины мы начинаем есть, наверное, в ноябре. Тогда становится понятно — Новый год не за горами!

Кажется, это невозможно, но мандарины могут надоедать. Поэтому нужно их несколько видоизменять. Судья проекта МастерШеф Эктор Хименес Браво поделился вкусным рецептом мандаринового пирога.

— Помните ананасовый перевернутый пирог Бри Ван де Камп из Отчаянных домохозяек? — поинтересовался у подписчиков Эктор. Ведь это почти такой же пирог, только вместо ананасов — мандарины.

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Как приготовить мандариновый пирог

Ингредиенты для мандаринового пирога:

1 яйцо

30 г сахара

8 г ванильного сахара

150 г йогурта

140 г муки

8 г разрыхлителя

1 кг мандарин

Ингредиенты для карамели:

¾ стакана сахара

2 ст. л. воды

Рецепт мандаринового пирога

Эктор отмечает, что для приготовления пирога лучше всего подойдут небольшие и сладкие мандаринки. Чем светлее цитрусовые, тем они более кислые.

Сначала нужно приготовить тесто. Смешать муку, разрыхлитель, ванильный сахар, сахар, йогурт, яйцо.

Далее приготовить карамель. На сковороду высыпать сахар и добавить воду. Готовить карамель, пока не растает весь сахар и она не станет золотисто-коричневого цвета.

Мандарины почистить и поделить на кусочки по три-четыре дольки. Выложить на дно формы, которую предварительно нужно застелить пергаментной бумагой. Залить мандарины карамелью.

Тесто вылить сверху на мандарины и распределить равномерно по всей форме. Выпекать при температуре 180 °C до готовности теста.

Мы привыкли к вкусным сытным блюдам на новогоднем столе. Для этого хозяйка или хозяин целый день проводят на кухне. А если выбрать блюда, на которые нужно не много времени? Ранее мы рассказывали о легких блюдах на Новый год 2023 года.

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