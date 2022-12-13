Новорічний цитрус заграє новими барвами — рецепт мандаринового пирога від Ектора Хіменеса-Браво

Здається, що під Новий рік мандарини заповнюють увесь наш простір. Цитрусові вже стали якимось неписаним символом цього свята. Перші мандарини ми починаємо їсти, напевно, в листопаді. Тоді стає зрозуміло — Новий рік не за горами!
Здається, це неможливо, але мандарини можуть набридати. Тому треба їх дещо видозмінювати. Суддя проекту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився смачним рецептом мандаринового пирога.
— Пам’ятаєте ананасовий перевернутий пиріг Брі Ван де Камп з Відчайдушних домогосподарок? — поцікавився у підписників Ектор. Адже це майже такий самий пиріг, тільки замість ананасів — мандарини.
Інгредієнти для мандаринового пирога:
Інгредієнти для карамелі:
Ектор зазначає, що для приготування пирога найкраще підійдуть невеликі та солодкі мандаринки. Чим світліші цитрусові, тим вони кисліші.
Ми звикли до смачних ситних страв на новорічному столі. Для цього господиня чи господар цілий день проводять на кухні. А якщо вибрати страви, на які потрібно небагато часу? Раніше ми розповідали про легкі страви на Новий рік 2023.
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