Новорічний цитрус заграє новими барвами — рецепт мандаринового пирога від Ектора Хіменеса-Браво

Здається, що під Новий рік мандарини заповнюють увесь наш простір. Цитрусові вже стали якимось неписаним символом цього свята. Перші мандарини ми починаємо їсти, напевно, в листопаді. Тоді стає зрозуміло — Новий рік не за горами!

Здається, це неможливо, але мандарини можуть набридати. Тому треба їх дещо видозмінювати. Суддя проекту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився смачним рецептом мандаринового пирога.

— Пам’ятаєте ананасовий перевернутий пиріг Брі Ван де Камп з Відчайдушних домогосподарок? — поцікавився у підписників Ектор. Адже це майже такий самий пиріг, тільки замість ананасів — мандарини.

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Інгредієнти для мандаринового пирога:

1 яйце

30 г цукру

8 г ванільного цукру

150 г йогурту

140 г борошна

8 г розпушувача

1 кг мандарин

Інгредієнти для карамелі:

¾ склянки цукру

2 ст. л. води

Рецепт мандаринового пирога

Ектор зазначає, що для приготування пирога найкраще підійдуть невеликі та солодкі мандаринки. Чим світліші цитрусові, тим вони кисліші.

Спочатку треба приготувати тісто. Змішати борошно, розпушувач, ванільний цукор, цукор, йогурт, яйце.

Далі приготувати карамель. На сковорідку висипати цукор та додати води. Готувати карамель, поки не розтане увесь цукор і вона не стане золотаво-коричневого кольору.

Мандарини почистити й поділити на шматки по три-чотири часточки. Викласти на дно форми, яку попередньо треба застелити пергаментним папером. Залити мандарини карамеллю.

Тісто вилити зверху на мандарини й розподілити рівномірно по всій формі. Випікати за температури 180 °C до готовності тіста.

Ми звикли до смачних ситних страв на новорічному столі. Для цього господиня чи господар цілий день проводять на кухні. А якщо вибрати страви, на які потрібно небагато часу? Раніше ми розповідали про легкі страви на Новий рік 2023.

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