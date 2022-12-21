Быстро и сытно: рецепт традиционного гуляша из говядины и фасоли от Евгения Клопотенко

Если ты ищешь вкусное блюдо, которое не надо долго готовить, гуляш — это то, что ты ищешь!
Гуляш — это традиционное венгерское мясное блюдо. Готовить его можно в форме рагу или супа, в зависимости от твоих пожеланий.
Особенностью гуляша можно назвать паприку — в этом блюде она выступает неотъемлемой частью блюда наравне с мясом.
Поэтому начнем готовить гуляш по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.
Наш гуляш готов! Приятного аппетита!
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