Быстро и сытно: рецепт традиционного гуляша из говядины и фасоли от Евгения Клопотенко

Если ты ищешь вкусное блюдо, которое не надо долго готовить, гуляш — это то, что ты ищешь!

Гуляш — это традиционное венгерское мясное блюдо. Готовить его можно в форме рагу или супа, в зависимости от твоих пожеланий.

Особенностью гуляша можно назвать паприку — в этом блюде она выступает неотъемлемой частью блюда наравне с мясом.

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Поэтому начнем готовить гуляш по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты

500 г задней части телятины

0,5 перца чили

20 г паприки

2 лавровых листа

2 сладких перца

2 ст. л. томатной пасты

4 зубчика чеснока

1 репчатый лук

50 мл воды

0,5 ч. л. тмина

1 банка консервированной белой фасоли

4 ст. л. растительного масла

соль — по вкусу

черный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт гуляша с говядиной и фасолью

Телятину нарезаем кубиками со стороной примерно 3 см. Произвольными кусками нарезаем сладкий перец, лук — полукольцами, зубчики чеснока давим плоской стороной ножа. Возьми нарезанные овощи, 2 ст. л. томатной пасты, 50 мл воды, 1 ст. л. масла и соли по вкусу. Переложи все в чашу блендера и перебей до однородной массы, чтобы образовалось овощное пюре. На разогретую сковороду добавляем 3 ст. л. масла, мясо и 0,5 перца чили. Добавь немного соли и жарь мясо на большом огне до образования золотистой корочки. Добавь на сковороду овощное пюре, при необходимости — воду, чтобы блюдо тушилось. Добавь 20 г паприки, 2 лавровых листа, и 0,5 ч. л. тмина, черного перца по вкусу и туши в течение 30-40 минут на слабом огне. Добавь банку фасоли, перемешай и туши еще 15 минут.

Наш гуляш готов! Приятного аппетита!

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