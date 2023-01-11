Здоровье и красота

Сладкий рай или адский вред? Какие фрукты и ягоды содержат больше сахара, а какие меньше

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 января 2023, 09:00
Які фрукти та ягоди містять найбільше цукру
Фото: Pexels

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