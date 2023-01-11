Сладкий рай или адский вред? Какие фрукты и ягоды содержат больше сахара, а какие меньше

Как было бы здорово, если бы наш организм всегда мог подсказать, что сегодня необходимо съесть, чтобы чувствовать себя хорошо. Однако обычно он успевает нам просигнализировать только тогда, когда что-то пошло не так.

Особенно ярко становится заметна нехватка витаминов в организме, откуда проблемы с иммунитетом и постоянные сезонные заболевания. И все же не стоит идти в противоположную сторону и пытаться съесть все возможные фрукты и ягоды.

Почему так? Все достаточно просто — они могут содержать немало природного сахара, что тоже не слишком хорошо влияет на организм. Однако не огорчайся! Нужно только знать, в каком количестве их можно потреблять, чтобы чувствовать себя здоровыми. А подробно о том, сколько каждый фрукт содержит сахар, рассказал гастроэнтеролог и диетолог Олег Швец.

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Какие фрукты содержат наибольшее количество сахара

Манго — 46 г сахара на один плод

Это достаточно высокое содержание сахара для фрукта, поэтому количество его порции следует ограничивать. Лучше всего, если это будет всего пара ломтиков на один прием пищи.

Виноград — 23 г сахара на 200 г ягод

В винограде тоже достаточно высокое содержание сахара, поэтому не стоит увлекаться его потреблением в больших количествах. Лучшей идеей будет разрезать виноградинки пополам и заморозить их в таком виде. Это станет отличным освежающим лакомством.

Черешня — 25 г сахара на 200 г ягод

Съесть не один килограмм черешни достаточно просто, особенно, когда приходит ее сезон. Однако это может быть опасно для здоровья. Лучшим решением будет взвесить ее и поделить на порции, чтобы за один раз не съесть больше, чем нужно.

Груша — 17 г сахара на один плод

Груша не всегда может быть очень сладкой по вкусу, но это не значит, что от этого она содержит меньше сахара. Но сокращать ее порцию стоит только тогда, когда ты стремишься меньше употреблять сладкого.

Тогда нужно ограничиться парой кусочков груши, которые можно положить в салат или в несладкий обезжиренный йогурт.

Арбуз — 17 г сахара на 250 г ягоды

Кто не мечтал летом взять целый херсонский арбуз и съесть его наедине просто ложкой? Хотя следующим летом у нас и будет такая возможность, но порцию все же придется немного сократить. Поскольку большое количество сахара может навредить, съесть за один раз можно только пару ломтиков.

Однако никто не запрещает увеличить количество приемов еды, если порции будут такими маленькими. Кроме того, наполненный водой и минералами арбуз поможет быстро восстановить запасы жидкости и электролитный баланс организма летом.

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Инжир — 16 г сахара на два плода

Съесть большое количество инжира может, пожалуй, только настоящий любитель. Однако всем стоит помнить, что есть больше, чем одну или две штучки плода, не стоит.

Лучше всего добавить пару кусочков инжира в салат, смазать их козьим сыром или сделать из него соус к курице.

Банан — 16 г сахара на один плод

Это один из самых калорийных фруктов, поэтому за количеством его употребления следует следить. Лучше всего есть его утром и добавлять только половину в порцию, например, овсянки или кисломолочного сыра.

Какие фрукты содержат наименьшее количество сахара

Авокадо — 1,33 г сахара на один плод

Не стоит удивляться, что авокадо сейчас в нашем списке, ведь это с ботанической точки зрения ягода. И содержит она достаточно мало сахара. Однако, несмотря на все свои питательные свойства и пользу, авокадо очень калорийно, поэтому следует следить за количеством, в котором его употребляешь.

Гуава — 5 г сахара на один плод

Несмотря на сахар, гуава содержит еще около 3 г клетчатки, что делает его достаточно важным для рациона человека. Конечно, если есть возможность ее найти и приобрести.

Малина — 5 г сахара на 100 г ягод

Малина тоже, кроме сахара, содержит еще около 8 г клетчатки, которая чрезвычайно полезна для пищеварения и помогает человеку почувствовать сытость. Поэтому при возможности добавлять ее в свой рацион — отличная идея.

Мускатная дыня — 5 г сахара на один кусочек

Сначала нужно разобраться, какая разница между обычной и мускатной дыней. Так вот — вторая снаружи имеет характерный белый окрас, словно налет. Кроме того, она чрезвычайно полезна и низкокалорийна, поэтому если добавить ее и свой рацион, то, как минимум, можно получить удовольствие.

Папайя — 6 г сахара на одном плоде

Конечно, это тоже довольно необычный для наших широт фрукт, но по возможности он может принести человеку немало пользы. Употреблять папайю можно как просто кусочками, так и с добавлением замороженного йогурта.

Клубника — 7 г сахара на 200 г ягод

Несмотря на свой яркий сладкий вкус, клубника содержит не так много сахара, поэтому в сезон она может стать королевой стола. Ее можно употреблять как просто без ничего лишнего, так и добавлять в салаты, что придаст им свежесть.

Сахар — источник серотонина, а еще болезней. Чрезмерное потребление рафинированного сахара чревато развитием депрессии, проблем с печенью, диабета, и это неполный перечень. Читай, какой сахар можно употреблять, чтобы уменьшить его вредное воздействие на организм.

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