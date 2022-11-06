Безопасная альтернатива: почему тебе стоит заменить сахар фруктами

Сахар — источник серотонина, а еще болезней. Чрезмерное потребление рафинированного сахара чревато развитием депрессии, проблем с печенью, диабета, и это неполный перечень. Чтобы снизить его вредное влияние на организм, мы расскажем, какой сахар можно употреблять.

Почему сахар во фруктах самый полезный

Врач и кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин рассказал, какой вид сахара наименее вреден для нашего организма.

Сахар, который содержится во фруктах, является более безопасной альтернативой белому и тростниковому, а также фруктозе.

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Самый безопасный сахар — в цельных свежих фруктах (не соки и смузи) и цельных продуктах, — рассказывает врач.

Согласно исследованиям, чистая фруктоза провоцирует жировые отложения в печени. А белый и тростниковый сахар — тем более. Разнообразные сиропы, которые используют в качестве сахарозаменителей, например, сироп агавы, топинамбура, и даже мед содержат в составе фруктозу.

Поэтому постоянное потребление в больших количествах этих продуктов сильно вредит организму.

Чтобы снизить влияние сахара на организм, нужно максимально ограничить его потребление. Ведь мы едим его не только через сладкое, но и в копченых, колбасных продуктах, соусах и разнообразных напитках.

Сахар во фруктах наиболее безопасен для нашего организма, потому что он натурального происхождения, без обработок и имеет меньшую насыщенность.

Поэтому полезнее съесть яблоко или финик и получить небольшую смесь сахарозы, фруктозы и глюкозы, чем плитку шоколада с белым рафинированным сахаром, ведь состав природных сахаров во фруктах не превышает 10%.

Допустимая норма потребления фруктозы в день — не более 40 г, а сахара — 25-30 г. Например, это 600 г винограда или килограмм яблок. Или одна плитка шоколада.

Поэтому для здорового функционирования организма лучше отдать предпочтение фруктам, чем конфетам и шоколаду. Это значительно снижает количество сахара в крови, следовательно, предупреждает развитие диабета, кариеса и сердечно-сосудистых заболеваний.

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