Чтобы чувствовать себя бодро, энергично и иметь силы выдерживать истерики российской армии, нам нужно хорошо и вкусно есть. Однако отдавать предпочтение следует продуктам, которые подзарядят необходимыми витаминами.

Больше всего витаминов в сезонных продуктах. Нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась подборкой самых полезных сезонных продуктов и рассказала, что еще следует включить в осенне-зимний рацион.

Какие продукты есть в ноябре

Анастасия Голобородько рассказала, что осень особенно опасна перееданием сладкого. И это касается даже не магазинных сладостей.

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В холодное время года можно увлечься инжиром, виноградом, сухофруктами, которые содержат много сахаров. Именно поэтому с ними нужно соблюдать осторожность и соблюдать меру.

Проблема такой передозировки возникла с развитием сельскохозяйственных культур, когда человек учился хранить и импортировать эти фрукты. Раньше они плодили только один раз, в течение короткого времени.

А вот не забывать Анастасия Голобородько советует продукты, богатые витамином Д. Закономерно, что осенью, с уменьшением светового дня, падает и уровень витамина, но его можно поддержать.

Печень трески и желтки яиц добавляют организму витамин Д. Поэтому нутрициолог советует не отказываться от этих продуктов и хранить желтки в утренней глазуни жидкими.

Не забывай о пряностях

Чем прохладнее, тем больше следует подключать стимулирующие пряности. Известно, что некоторые из них могут не только улучшить блюдо, но и влиять на наше настроение.

тмин;

семена укропа;

горчицу;

имбирь;

корица;

кардамон;

фенхель;

лавр.

Сезонные продукты ноября

морковь;

тыква;

брюссельская капуста;

репа;

цветная капуста;

батат;

хрен;

лук порей;

лесные грибы;

яблоки;

клюква;

можжевельник;

груша;

айва;

хурма.

Особый акцент следует сделать на листовой зелени, капусте, тыкве, батате, клюкве, калине, грибах, бобовых, айве и семенах тыквы и льна, советует Голобородько.

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