Еда и рецепты

Сезонные продукты осени: где больше всего витаминов в ноябре

Вероника Кононенко, редактор сайта 01 ноября 2022, 16:00
сезонні продукти
Фото: Unsplash

Больше новостей
Паспорт
Почти в два раза: в Украине подорожало срочное оформление паспортов
Психотерапевт
Флирт, осуждение, жалость: как понять, что попал к псевдопсихологу
Юрій Ігнат розповів про ефективність ППО та масовані атаки ворога
Россия “утилизирует” тысячи ракет! В Воздушных силах рассказали о массовых атаках по Украине и как их отбивают ВСУ
Стамбульська конвенція
С 1 ноября в Украине вступает в силу Стамбульская конвенция: вместе против насилия
Смотреть больше

Материалы по теме

Як приготувати овочевий суп
Блюдо с атмосферой домашнего уюта: как приготовить ароматный овощной суп
ціни на яйця
Стоят, как золотые! Почему растут цены на яйца и когда ожидать снижения стоимости
здорове харчування
В форме игры и собственным примером: как научить ребенка выбирать здоровую пищу
Як приготувати сирники? Прості рецепти сирників та пудингу
Простые рецепты пудинга и сырников с минимальным количеством ингредиентов

Видео
0:11:11
Юрій Ігнат розповів про ефективність ППО та масовані атаки ворога

Россия “утилизирует” тысячи ракет! В Воздушных силах рассказали о массовых атаках по Украине и как их отбивают ВСУ
0:04:40
Архангельське: історія звільнення та як люди жили в окупації
Люди бежали от оккупантов на лодках и ждали ВСУ — история деоккупированного поселка Архангельское
0:05:07
Вибухи у Миколаєві 1 листопада — як живуть люди у місті 8 місяців
Непобедимый Николаев: репортаж из города, который восемь месяцев живет под постоянным огнем
Відключення світла
Центр и Север без электроснабжения — где не будет света 1 ноября
ДТЕК створив чат-бот
Для укрощения тьмы: ДТЭК создал чат-бот, чтобы отслеживать отключение света по адресу
0:03:21
барбери у Черкасах підтримують українських бійців
Бесплатная стрижка для воина: как барберы в Черкассах поддерживают украинских бойцов
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 1 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:05:10
Невське
Репортаж из освобожденного Невского. Местные откровенно рассказали о восьми месяцах российского ада
0:05:00
Макрофінансова допомога від ЄС
Макрофинансовая помощь от ЕС: как европейцы поддерживают экономику Украины
0:04:36
Реорганізація Довженко-центру: чи будуть ліквідовані унікальні архіви
Ликвидируют уникальные архивы? Чего добивается Держкіно и в чем конфликт с Довженко-центром
Больше видео
Паспорт
Читать дальше
Почти в два раза: в Украине подорожало срочное оформление паспортов
Новорічна марка Укрпошти
Читать дальше
Символизирует грядущий год и наши реалии — Укрпочта запускает голосование за новогоднюю марку

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь