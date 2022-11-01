Сезонні продукти осені: де найбільше вітамінів у листопаді

Щоб почуватися бадьоро, енергійно та мати сили витримувати істерики російської армії, нам треба гарно і смачно їсти. Однак надавати перевагу слід продуктам, які підзарядять необхідними вітамінами.

Найбільше вітамінів у сезонних продуктах. Нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилася добіркою найкорисніших сезонних продуктів й розповіла, що ще варто включити в осінньо-зимовий раціон.

Які продукти їсти у листопаді

Анастасія Голобородько розповіла, що осінь особливо небезпечна переїданням солодкого. І це стосується навіть не магазинних солодощів.

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В холодну пору року можна захопитися інжиром, виноградом, сухофруктами, які містять в собі багато цукрів. Саме тому з ними треба бути обережними й зберігати міру.

Проблема такого передозування з’явилася з розвитком сільськогосподарських культур, коли людина навчалася зберігати та імпортувати ці фрукти. Раніше ж вони плодили лише один раз, протягом короткого часу.

А от не забувати Анастасія Голобородько радить про продукти, багаті на вітамін Д.

Закономірно, що восени, зі зменшенням світлового дня, падає і рівень вітаміну, але його можна підтримати.

Печінка тріски та жовтки яєць додають організму вітамін Д. Тому нутриціологиня радить не відмовлятися від цих продуктів й зберігати жовтки в ранковій глазуні рідкими.

Не забувай про прянощі

Чим прохолодніше, тим більше варто підключати стимулюючих прянощів. Відомо, що деякі з них можуть не тільки поліпшити страву, а й гарно впливати на наш настрій.

кмин;

насіння кропу;

гірчицю;

імбир;

кориця;

кардамон;

фенхель;

лавр.

Сезонні продукти листопада

Морква;

гарбуз;

брюссельська капуста;

ріпа;

цвітна капуста;

батат;

хрін;

цибуля порей;

лісові гриби;

яблука;

журавлина;

ялівець;

груша;

айва;

хурма.

Особливий акцент варто зробити на листовій зелені, капусті, гарбузі, бататі, журавлині, калині, грибах, бобових, айві та насіннях гарбуза й льону, радить Голобородько.

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